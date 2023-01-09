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Обстріл Очакова: кількість постраждалих різко зросла

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Очаків, Понеділок 09 січня 2023 20:59
Обстріл Очакова: кількість постраждалих різко зросла Фото: окупанти обстріляли Очаков 9 січня (соцмережі)
Автор: Валерія Поліщук

У Очакові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу реактивними снарядами. На даний момент відомо про 15 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганни Замазєєвої в Telegram.

"На жаль, кількість постраждалих в Очакові зростає. Наразі вже 15 поранених", - написала вона.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що серед постраждалих дворічна дитина.

"Кількість поранених в Очакові зросла до 15. З них одна дитина 2 роки", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

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