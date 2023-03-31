Відповідь на ультиматум митрополита Павла. По справі Лаври звернулися до суду
Заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до Господарського суду Києва, оскільки представники УПЦ МП не припиняють блокувати роботу комісії Міністерства культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МКІП Олександра Ткаченка в Telegram.
Він нагадав, що сьогодні комісія з прийому-передачі майна знову не змогла розпочати свою роботу на території Лаври через спротив УПЦ МП.
"Тому Заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі у законний спосіб майна Лаври законному власнику - державі", - зазначив Ткаченко.
Міністр додав, що згідно зі статтею 381 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
Зазначимо, раніше митрополит Павло заявляв, що УПЦ МП не залишить Києво-Печерську лавру, якщо не буде відповідного рішення суду. Учора, 30 березня, Господарський суд Києва відхилив позов УПЦ МП про визнання недійсним припинення угоди про оренду Лаври.
Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, представники УПЦ МП не дали комісії оглянути одну з будівель на території Лаври.
Після цього Заповідник звернувся до поліції через блокування роботи комісії.
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