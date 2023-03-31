Ответ на ультиматум митрополита Павла. По делу Лавры обратились в суд
Заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в Хозяйственный суд Киева, поскольку представители УПЦ МП не прекращают блокировать работу комиссии Министерства культуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МКИП Александра Ткаченко в Telegram.
Он напомнил, что сегодня комиссия по приему-передаче имущества снова не смогла начать свою работу на территории Лавры из-за сопротивления УПЦ МП.
"Поэтому Заповедник обратился в Хозяйственный суд г. Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые чинит УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу - государству", - отметил Ткаченко.
Министр добавил, что согласно статье 381 Гражданского кодекса Украины, обладатель имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.
Отметим, ранее митрополит Павел заявлял, что УПЦ МП не покинет Киево-Печерскую лавру, если не будет соответствующего решения суда. Вчера, 30 марта, Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ МП о признании недействительной прекращение сделки об аренде Лавры.
Напомним, сегодня, 31 марта, представители УПЦ МП не дали комиссии осмотреть одно из зданий на территории Лавры.
После этого Заповедник обратился в полицию из-за блокирования работы комиссии.
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