ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ответ США? Китай запустил с авианосца новейший истребитель-невидимку J-35

Пятница 25 апреля 2025 19:50
UA EN RU
Ответ США? Китай запустил с авианосца новейший истребитель-невидимку J-35 Иллюстративное фото: Китай запустил с авианосца новейший истребитель-невидимку J-35 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китайский истребитель-невидимка Shenyang J-35, вероятно, впервые взлетел с помощью электромагнитной катапульты (EMALS) с борта нового авианосца "Фуцзянь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Как пишет издание, истребитель был запущен еще в марте этого года. Если эти испытания были действительно проведены, то это может стать поворотным моментом в развитии морской авиации Китая. Ведь это значительно усилит оперативные возможности Военно-морских сил Китая.

Стоит заметить, что сейчас китайцы делали ставку на палубный J-15 четвертого поколения - это модернизированный вариант советского Су-27 (Су-33). А вот J-35 даст Китаю значительно другие возможности, ведь в отличие от J-15 является малозаметным.

В случае, если испытания были успешны, вскоре Китай может получить на вооружение палубные истребители, которые можно будет сравнить с американскими F-35С Lightning II.

В настоящее время "Фуцзянь" является крупнейшим и наиболее технически совершенным авианосцем Китая, что представляет собой значительный технологический скачок по сравнению с предыдущими авианосцами типа "Ляонин" и "Шаньдун". Он весит от 80 000 до 85 000 тонн и имеет три электромагнитные катапульты. Они работают на интегрированной электрической силовой установке, что обеспечивает на 30% большую эффективность запуска, чем у авианосцев класса "Форд" США.

Хотя "Фуцзянь" еще не полностью готов к эксплуатации, его катапульты могут запускать более тяжелые самолеты, такие как J-35, самолет KJ-600 и беспилотник GJ-11. Наряду с современными эсминцами типа 055, которые могут использовать гиперзвуковые ракеты, этот авианосец является основой для китайских планов создать авиационную боевую группу, сравнимую с американскими.

Китайские истребители

Недавно в Китае заметили новый неизвестный самолет, который по своему виду может принадлежать к истребителям шестого поколения. На опубликованных кадрах видно, как он летит рядом с Chengdu J-20 - китайским истребителем пятого поколения, который официально считается одним из самых современных боевых самолетов Пекина.

Через некоторое время Китай поднял в небо еще один истребитель нового поколения. Машина, которая получила обозначение J-36.

Также РБК-Украина писало и о том, что, согласно данным Пентагона, Китай значительно ускорил модернизацию своих вооруженных сил и наращивает ядерный арсенал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Москалик ликвидирован. Что известно о генерале РФ, который был на переговорах с Украиной
Москалик ликвидирован. Что известно о генерале РФ, который был на переговорах с Украиной
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию