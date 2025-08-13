Відповідь на санкції ЄС? Китай заборонив у країні діяльність двох європейських банків

"Китай ухвалив рішення додати два банки Євросоюзу, UAB Urbo Bankas і AB Mano Bankas, до списку контрзаходів, заборонивши юридичним і фізичним особам на території Китаю здійснювати відповідні операції та співпрацювати з ними", - йдеться у заяві міністерства.

У Китаї сподіваються, що цей крок спонукатиме європейські країни "дорожити довгостроковими відносинами" з Китаєм і зупинить "помилкові практики" на міжнародній арені.

Зазначається, що розширення списку обмежень проти європейських компаній здійснено відповідно до закону Китаю про заборону іноземних санкцій.