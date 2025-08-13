UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Відповідь на санкції ЄС? Китай заборонив у країні діяльність двох європейських банків

Фото: Китай заборонив у країні діяльність двох європейських банків (facebook.com/Urbobankas)
Автор: Константин Широкун

Китай ввів економічні обмеження проти литовських банків UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas, заборонивши їм будь-яку діяльність у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства комерції Китаю.

"Китай ухвалив рішення додати два банки Євросоюзу, UAB Urbo Bankas і AB Mano Bankas, до списку контрзаходів, заборонивши юридичним і фізичним особам на території Китаю здійснювати відповідні операції та співпрацювати з ними", - йдеться у заяві міністерства.

У Китаї сподіваються, що цей крок спонукатиме європейські країни "дорожити довгостроковими відносинами" з Китаєм і зупинить "помилкові практики" на міжнародній арені.

Зазначається, що розширення списку обмежень проти європейських компаній здійснено відповідно до закону Китаю про заборону іноземних санкцій.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Також пакет охоплює низку нових фінансових і торгових заходів.

Зазначається, що Євросоюз у 18-му пакеті санкцій проти Росії вперше включив туди китайські банки. Серед інших іноземних компаній, які допомагали Кремлю, в "чорний список" потрапили дві фінансові установи з Китаю.

Під санкції потрапили два китайські регіональні банки – Suifenhe Rural Commercial та Heihe Rural Commercial. Обидва банки розташовані поблизу кордону Китаю та Росії.

При цьому Китай активно лобіював виключення банків з санкційного пакета, погрожуючи реакцією та напряму вимагаючи від ЄС не вводити санкції проти китайських фінансових установ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзКитай