Відповідь на iPhone Duo: Samsung готує Galaxy Slide з розсувним дисплеєм

Samsung готує на 2027 рік масштабне розширення лінійки гнучких пристроїв - корейський техногігант може представити одразу кілька нових форм-факторів. Очолити її має Galaxy Slide - смартфон із дисплеєм, що розгортається.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.
Концепція пристроїв із рулонними екранами розробляється в індустрії вже понад десятиліття, однак досі такі смартфони існували лише у вигляді прототипів від компаній на кшталт Oppo або на технологічних виставках.
Особливості конструкції Galaxy Slide містять
Рулонний механізм: дисплей не згинається навпіл, а фізично розгортається з одного або двох боків корпусу, збільшуючи корисну площу екрана.
Трансформацію розміру: на виставці CES 2025 Samsung вже демонструвала схожі панелі, які розтягувалися з 5,1 дюйма до повноцінних 6,7 дюйма.
Торгову марку: бренд Slide компанія зареєструвала ще у 2021 році, а перші працюючі зразки розсувних дисплеїв її підрозділ Samsung Display показував того ж року.
Не пропустіть: Автономність як у iPhone: Samsung змінить головний мінус Galaxy S27
За даними інсайдера Anthony (@TheGalox_), Samsung реалізує так звану стратегію "4+4". Вона передбачає випуск чотирьох класичних флагманів у першій половині наступного року та чотирьох пристроїв із нестандартними формами через шість місяців.
Galaxy Z Slide Galaxy Z TriFold2 Galaxy Z Fold9 Ultra Galaxy Z Fold9 Pro Galaxy Z Fold9 Galaxy Z Flip9 The 2027 Galaxy Z lineup will be the biggest foldable lineup ever, with battery, thickness & weight improvements across the board. Z TriFold2 will kick things off https://t.co/VM1N3IIIkT— Anthony (@TheGalox_) October 14, 2026
До оновленої серії увійдуть класичні гнучкі моделі Flip, Fold та Fold Ultra, відроджений TriFold із трьома секціями складання, а також флагманський Galaxy Slide.
Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що масовий випуск розсувного смартфона очікувався не раніше першої половини 2028 року.
З усім тим, свіжі витоки вказують на те, що Samsung прискорила розробку, аби першою у світі вивести концепт рулонного смартфона на глобальний ринок смартфонів.