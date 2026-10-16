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Бюджетник із фішками субфлагмана: Samsung показала новий Galaxy F70 5G

14:07 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Бюджетник із фішками субфлагмана: Samsung показала новий Galaxy F70 5G Бюджетний Galaxy F70 5G матиме топові рішення (колаж: РБК-Україна)
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Samsung готує новий доступний смартфон Galaxy F70 5G. Гаджет отримає захисне скло флагманського класу, Super AMOLED-дисплей і потрійну камеру.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на NotebookCheck.

Дизайн, екран та камери

Офіційна презентація смартфона запланована на неділю, 18 жовтня. За попередньою інформацією, очікувана ціна пристрою становитиме орієнтовно 211 доларів.

Екран новинки захищений міцним склом Corning Gorilla Glass Victus, яке забезпечує високу стійкість до подряпин і падінь. Сам корпус виконаний із пласким пластиковим рамковим каркасом і краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Технічні характеристики дисплея та фотомодулів:

Екран: Super AMOLED-панель із роздільною здатністю Full HD+ (1080p+).

Основна камера: 50-мегапіксельний головний сенсор із системою оптичної стабілізації зображення (OIS).

Допоміжні модулі: 5-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив та 2-мегапіксельна макрокамера.

Селфі-камера: сенсор із роздільною здатністю 13 Мп.

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Продуктивність та автономність

Усередині Galaxy F70 5G встановлено фірмовий восьмиядерний процесор Samsung Exynos 1330, що містить два високопродуктивні ядра ARM Cortex-A78 та шість енергоефективних ядер Cortex-A55.

Автономну роботу забезпечує акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю до 25 Вт через порт USB-C.

Смартфон також оснащений чипом NFC для безконтактних платежів і підтримує функцію підсвічування та пошуку об'єктів на екрані Google Circle to Search.

Вичерпні специфікації та дати початку продажів будуть оголошені під час офіційної презентації.

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