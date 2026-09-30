Автономність як у iPhone: Samsung змінить головний мінус Galaxy S27

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на технологічного оглядача Ice Universe .

За словами експерта, моделі Galaxy S27 вже цього року перейшли на стадію розробки та активного тестування ПЗ - значно раніше, ніж це відбувалося під час підготовки гаджетів попереднього покоління.

Це свідчить про те, що Samsung виділяє значно більше часу на допрацювання системи One UI та супутніх програмних функцій для своїх майбутніх флагманів.

By the way, the Galaxy S27 series has already entered the software development and testing stage this year, much earlier than last year.



From what I’ve learned, Samsung HQ wants to give the S27 series significantly more time for software optimization than previous generations.… — Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026

Головна мета корейського техногіганта - забезпечити "зрілий", "відшліфований" та "стабільний" досвід користування смартфонами від першого дня релізу.

Компанія прагне виконати максимально можливий обсяг робіт із системної оптимізації ще до того, як пристрої потраплять до рук перших покупців, і відмовитися від практики випуску кількох послідовних оновлень для поступового виправлення помилок після запуску.

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Чому якісна оптимізація важливіша за характеристики?

Експерти наголошують, що апаратне забезпечення будь-якого смартфона не зможе розкрити свій потенціал без належної оптимізації прошивки.

Як приклад наводять ситуацію з автономністю Apple iPhone 18 Pro Max: попри наявність акумулятора ємністю 5 391 мАг, його час роботи від одного заряду виявився цілком порівнюваним з OnePlus 15, який оснащений значно більшою батареєю на 7 300 мАг.

Навіть якщо Samsung не зробить кардинального стрибка в ємності акумуляторів чи характеристиках модулів камер для Galaxy S27, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra, саме глибоке програмне налаштування може дати помітний приріст у швидкодії, стабільності та сприяти енергоефективності майбутніх гаджетів.