Ответ на iPhone Duo: Samsung готовит Galaxy Slide с раздвижным дисплеем

Новый формат: что известно о Galaxy Slide?

Концепция устройств с рулонными экранами разрабатывается в индустрии уже более десяти лет, однако до сих пор такие смартфоны существовали только в виде прототипов от компаний типа Oppo или на технологических выставках.

Особенности конструкции Galaxy Slide содержат

Рулонный механизм: дисплей не сгибается пополам, а физически разворачивается с одной или двух сторон корпуса, увеличивая полезную площадь экрана.

Трансформацию размера: на выставке CES 2025 Samsung уже демонстрировала схожие панели, которые растягивались с 5,1 дюйма до полноценных 6,7 дюйма.

Торгуовую марку: бренд Slide компания зарегистрировала еще в 2021 году, а первые работающие образцы раздвижных дисплеев ее подразделение Samsung Display показывало в том же году.

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Стратегия 4+4 и обновление линейки 2027 года

По данным инсайдера Anthony (@TheGalox_), Samsung реализует так называемую стратегию "4+4". Она предусматривает выпуск четырех классических флагманов первой половины следующего года и четырех устройств с нестандартными формами через шесть месяцев.

Galaxy Z Slide Galaxy Z TriFold2 Galaxy Z Fold9 Ультра Galaxy Z Fold9 Pro Galaxy Z Fold9 Galaxy Z Flip9 В 2027 Galaxy Z lineup будет бороться с широким lineup ever, с battery, thickness & weight improv Z TriFold2 will kick things off https://t.co/VM1N3IIIkT — Anthony (@TheGalox_) October 14, 2026

В обновленную серию войдут классические гибкие модели Flip, Fold и Fold Ultra, возрожденный TriFold с тремя секциями сборки, а также флагманский Galaxy Slide.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что массовый выпуск раздвижного смартфона ожидался не раньше первой половины 2028 года.

Со всем тем свежие истоки указывают на то, что Samsung ускорила разработку, чтобы первой в мире вывести концепт рулонного смартфона на глобальный рынок смартфонов.