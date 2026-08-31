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Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче

12:13 31.08.2026 Пн
2 хв
Як у цьому допоможе камера?
aimg Ольга Завада
Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче Нові смартфони Xiaomi розпізнаватимуть чужі погляди (фото: Pexels)
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Xiaomi тестує нову технологію Smart Privacy Display для своїх майбутніх смартфонів. Функція майже повністю копіює аналогічне рішення Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост технічного аналітика Kacper Skrzypek.

Як працює захист екрана?

Зважаючи на інформацію щодо прошивки, яку оприлюднив інсайдер, технологія поєднує нові апаратні та програмні рішення:

Зміна кутів огляду: система здійснює піксельний контроль світла дисплея, що зменшує видимість зображення, якщо дивитися на дисплей збоку.

Детекція погляду: фронтальна камера аналізує простір за допомогою алгоритмів gaze detection і сповіщає користувача, якщо хтось дивиться на екран ззаду або збоку.

Гнучкість налаштувань та приватність

Розробники передбачили декілька режимів роботи технології:

  • Включення захисту для всієї системи пристрою.
  • Обмеження роботи лише для окремих вибраних застосунків.
  • Захист приватних сповіщень, які не приховані повністю, а відображаються з частковим обмеженням видимості.

За словами техноексперта, всі дані з фронтальної камери обробляються виключно на смартфоні. Компанія не завантажує фото облич та інформацію про погляд у Xiaomi Cloud і не передає їх третім сторонам.

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Технічні обмеження

Xiaomi також розкрила перелік технологічних компромісів, яких наразі не уникнути під час використання функції:

  • Збільшення витрати заряду акумулятора.
  • Автоматичне вимкнення під час активації режиму збереження батареї.
  • Пауза в роботі під час попереднього перегляду HDR-контенту.
  • Призупинення роботи в альбомному режимі з автоматичним перезапуском у портретному режимі.
  • Відсутність підтримки деяких сторонніх тем оформлення.

Цікаво, що нова технологія була виявлена у глобальній збірці тестового ПЗ. Очікується, що її прив’яжуть до майбутнього флагмана, ймовірно з лінійки Xiaomi 18.

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