Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче

Xiaomi тестує нову технологію Smart Privacy Display для своїх майбутніх смартфонів. Функція майже повністю копіює аналогічне рішення Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост технічного аналітика Kacper Skrzypek .

Як працює захист екрана?

Зважаючи на інформацію щодо прошивки, яку оприлюднив інсайдер, технологія поєднує нові апаратні та програмні рішення:

Зміна кутів огляду: система здійснює піксельний контроль світла дисплея, що зменшує видимість зображення, якщо дивитися на дисплей збоку.

Детекція погляду: фронтальна камера аналізує простір за допомогою алгоритмів gaze detection і сповіщає користувача, якщо хтось дивиться на екран ззаду або збоку.

Гнучкість налаштувань та приватність

Розробники передбачили декілька режимів роботи технології:

Включення захисту для всієї системи пристрою.

захисту для всієї системи пристрою. Обмеження роботи лише для окремих вибраних застосунків.

роботи лише для окремих вибраних застосунків. Захист приватних сповіщень, які не приховані повністю, а відображаються з частковим обмеженням видимості.

За словами техноексперта, всі дані з фронтальної камери обробляються виключно на смартфоні. Компанія не завантажує фото облич та інформацію про погляд у Xiaomi Cloud і не передає їх третім сторонам.

That's how "Smart privacy display" options will look on supported #Xiaomi device (likely upcoming flagship).



Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" and Xiaomi Hyper XiaoAi groups are, at least for now, available only on China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ — Kacper Skrzypek (@kacskrz) August 28, 2026

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Технічні обмеження

Xiaomi також розкрила перелік технологічних компромісів, яких наразі не уникнути під час використання функції:

Збільшення витрати заряду акумулятора.

Автоматичне вимкнення під час активації режиму збереження батареї.

Пауза в роботі під час попереднього перегляду HDR-контенту.

Призупинення роботи в альбомному режимі з автоматичним перезапуском у портретному режимі.

Відсутність підтримки деяких сторонніх тем оформлення.

Цікаво, що нова технологія була виявлена у глобальній збірці тестового ПЗ. Очікується, що її прив’яжуть до майбутнього флагмана, ймовірно з лінійки Xiaomi 18.