Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче
Xiaomi тестує нову технологію Smart Privacy Display для своїх майбутніх смартфонів. Функція майже повністю копіює аналогічне рішення Samsung.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост технічного аналітика Kacper Skrzypek.
Як працює захист екрана?
Зважаючи на інформацію щодо прошивки, яку оприлюднив інсайдер, технологія поєднує нові апаратні та програмні рішення:
Зміна кутів огляду: система здійснює піксельний контроль світла дисплея, що зменшує видимість зображення, якщо дивитися на дисплей збоку.
Детекція погляду: фронтальна камера аналізує простір за допомогою алгоритмів gaze detection і сповіщає користувача, якщо хтось дивиться на екран ззаду або збоку.
Гнучкість налаштувань та приватність
Розробники передбачили декілька режимів роботи технології:
- Включення захисту для всієї системи пристрою.
- Обмеження роботи лише для окремих вибраних застосунків.
- Захист приватних сповіщень, які не приховані повністю, а відображаються з частковим обмеженням видимості.
За словами техноексперта, всі дані з фронтальної камери обробляються виключно на смартфоні. Компанія не завантажує фото облич та інформацію про погляд у Xiaomi Cloud і не передає їх третім сторонам.
That's how "Smart privacy display" options will look on supported #Xiaomi device (likely upcoming flagship).— Kacper Skrzypek (@kacskrz) August 28, 2026
Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" and Xiaomi Hyper XiaoAi groups are, at least for now, available only on China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ
Технічні обмеження
Xiaomi також розкрила перелік технологічних компромісів, яких наразі не уникнути під час використання функції:
- Збільшення витрати заряду акумулятора.
- Автоматичне вимкнення під час активації режиму збереження батареї.
- Пауза в роботі під час попереднього перегляду HDR-контенту.
- Призупинення роботи в альбомному режимі з автоматичним перезапуском у портретному режимі.
- Відсутність підтримки деяких сторонніх тем оформлення.
Цікаво, що нова технологія була виявлена у глобальній збірці тестового ПЗ. Очікується, що її прив’яжуть до майбутнього флагмана, ймовірно з лінійки Xiaomi 18.