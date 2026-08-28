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До 72 годин без зарядки: Xiaomi випустила глобальний Redmi з 10 000 мАг

13:14 28.08.2026 Пт
2 хв
Головною фішкою новинки стала рекордна автономність
aimg Ольга Завада
До 72 годин без зарядки: Xiaomi випустила глобальний Redmi з 10 000 мАг Xiaomi виводить на ринок потужний субфлагман (скриншот: Xiaomi)
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Xiaomi представила нову серію Redmi Note 17, яку очолила модель Pro Max. Смартфон отримав процесор Qualcomm, захист IP66/IP68 та нове покоління захисного скла.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.

Характеристики акумулятора пристрою дещо відрізняються залежно від регіону продажу. Так, в європейських країнах виходить модифікація з акумулятором на 9210 мАг, тоді як на деяких інших ринках ємність досягає 10 000 мАг.

Попри незначну різницю у цифрах, виробник гарантує до 72 годин повноцінного використання пристрою в європейській версії.

Зарядка, продуктивність та екрани

Об'єм батареї доповнено швидкісними технологіями живлення:

Потужність зарядки: пристрій підтримує дротову швидку зарядку на 100 Вт.

Реверсивна функція: модель може заряджати інші пристрої через кабель із потужністю до 27 Вт.

Апаратна платформа: "серцем" смартфона став новий чипсет Snapdragon 6 Gen 5 від Qualcomm, який демонструє на 21 відсоток вищу продуктивність порівняно з попередником.

На передній панелі встановлено 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1280 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

Екран підтримує стандарти HDR10+ і Dolby Vision, а від пошкоджень його захищає скло Gorilla Glass Victus 2.

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Блок камер містить основний сенсор на 50 Мп та ультраширококутний модуль на 8 Мп.

Для селфі передбачено 32-мегапіксельну фронтальну камеру. За якість звуку відповідають стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos.

Серед інших інженерних рішень - швидка оперативна пам'ять LPDDR5X, накопичувач стандарту UFS 4.1 та підтримка бездротових мереж Wi‑Fi 6.

Новинка доступна у чотирьох конфігураціях з об'ємом пам'яті до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої.

Базова версія для ринку ЄС на 8/256 ГБ на старті продажів оцінена у 599,9 євро.

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