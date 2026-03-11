Відпочиватимуть не всі: коли почнуться весняні канікули у Львові, Луцьку та Рівному

У різних регіонах України весняні канікули у школах відбудуться у різні дати, оскільки навчальні заклади самостійно визначають графік відпочинку. У більшості шкіл канікули триватимуть приблизно один тиждень, однак у деяких закладах їх можуть перенести або скасувати.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне:
У більшості шкіл Львівської міської територіальної громади весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть приблизно тиждень.
Однак конкретні дати можуть відрізнятися залежно від навчального закладу. У деяких школах канікули тривають 23-27 березня, в інших - 23-29 березня, а частина закладів також передбачила додаткові вихідні на Великдень у квітні.
У міській раді наголошують, що кожна школа самостійно визначає графік канікул відповідно до навчального плану.
У навчальному році 2025-2026 у Волинській області працюють 506 закладів загальної середньої освіти. Як розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, у більшості шкіл канікули розпочнуться 22 березня і триватимуть один тиждень.
Загалом у регіоні заплановані різні дати весняного відпочинку:
Водночас у 31 школі канікули скасували через тривалі зимові канікули. Йдеться про окремі навчальні заклади у Городищенській, Підгайцівській, Прилісненській, Ратнівській, Самарівській та Сошичненській громадах.
У школах Луцької міської громади графік канікул є єдиним для всіх закладів.
За словами директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, у 38 школах Луцька канікули триватимуть з 23 по 29 березня.
Причиною стало те, що під час зимових відключень електроенергії школи переходили на дистанційне навчання, тому додаткові канікули не вводили.
"Навчання йде за графіком і планом, тому немає необхідності скорочувати канікули або продовжувати навчання у червні", - пояснив Бондар.
У школах Рівного весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня. Про це повідомив начальник управління освіти виконкому міськради Андрій Мазур.
Водночас у Рівненській області графік також відрізняється залежно від школи:
Найпізніше канікули розпочнуться 13 квітня в опорному закладі "Бугринський ліцей".
Деякі регіони визначилися з датами проведення весняних канікул трохи раніше.
Тернопіль. У школах міської громади вирішили скоротити весняні канікули. Замість традиційного тижня учні відпочиватимуть п’ять днів - з 25 по 29 березня. Частину навчальних годин компенсуватимуть робочими суботами, оскільки в січні школярі мали додатковий тиждень зимового відпочинку.
Хмельницька область. У регіоні планують дотримуватися стандартного графіка. Весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня, а навчальний рік для школярів має завершитися 31 травня.
Нагадаємо, весняні канікули у школах Києва почнуться 23 березня і триватимуть один тиждень. Попри вимушені зимові канікули у січні, міська влада вирішила не скасовувати весняний відпочинок. Під час канікул у школах планують організувати гуртки, додаткові заняття та освітні заходи для дітей.
Раніше РБК-Україна писало, що через енергетичну ситуацію та відключення світла школи в Україні можуть змінювати графік навчання і канікул. Водночас уряд визначив, що 2025-2026 навчальний рік триватиме до кінця червня, але школи мають право самостійно коригувати календар.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: коментар начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Наталії Матвіюк для "Суспільного", коментар директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря для misto.media, інформація управління освіти Рівненської міської ради для ZAXID.NET, дані Львівської міської ради, повідомлення Тернопільської міської ради, а також інформація зі шкіл та місцевих органів освіти різних регіонів України.