Відпочиватимуть не всі: коли почнуться весняні канікули у Львові, Луцьку та Рівному

Головне: Основні дати: у більшості шкіл Львова, Луцька, Рівного та Хмельницького канікули триватимуть тиждень - з 23 по 29 березня.

у більшості шкіл канікули триватимуть тиждень - з 23 по 29 березня. Скасування відпочинку: у 31 школі на Волині весняні канікули скасували взагалі через довгий зимовий відпочинок.

у 31 школі весняні канікули скасували взагалі через довгий зимовий відпочинок. Скорочення термінів: у Тернополі канікули триватимуть лише 5 днів (25-29 березня) із відпрацюванням по суботах.

у канікули триватимуть лише 5 днів (25-29 березня) із відпрацюванням по суботах. Волинська область: графіки розтягнуті в часі - від середини березня до середини квітня залежно від громади.

графіки розтягнуті в часі - від середини березня до середини квітня залежно від громади. Причина змін: кожна школа визначає графік самостійно з огляду на відпрацювання годин під час зимових блекаутів.

Яка ситуація з канікулами у Львові

У більшості шкіл Львівської міської територіальної громади весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть приблизно тиждень.

Однак конкретні дати можуть відрізнятися залежно від навчального закладу. У деяких школах канікули тривають 23-27 березня, в інших - 23-29 березня, а частина закладів також передбачила додаткові вихідні на Великдень у квітні.

У міській раді наголошують, що кожна школа самостійно визначає графік канікул відповідно до навчального плану.

Коли весняні канікули у школах Волині

У навчальному році 2025-2026 у Волинській області працюють 506 закладів загальної середньої освіти. Як розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, у більшості шкіл канікули розпочнуться 22 березня і триватимуть один тиждень.

Загалом у регіоні заплановані різні дати весняного відпочинку:

16-22 березня - у 13 школах;

- у 13 школах; 22-29 березня - у 348 закладах;

- у 348 закладах; 30 березня - 5 квітня - у 66 школах;

- у 66 школах; 8-13 квітня - у 48 закладах.

Водночас у 31 школі канікули скасували через тривалі зимові канікули. Йдеться про окремі навчальні заклади у Городищенській, Підгайцівській, Прилісненській, Ратнівській, Самарівській та Сошичненській громадах.

Коли канікули у Луцьку

У школах Луцької міської громади графік канікул є єдиним для всіх закладів.

За словами директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, у 38 школах Луцька канікули триватимуть з 23 по 29 березня.

Причиною стало те, що під час зимових відключень електроенергії школи переходили на дистанційне навчання, тому додаткові канікули не вводили.

"Навчання йде за графіком і планом, тому немає необхідності скорочувати канікули або продовжувати навчання у червні", - пояснив Бондар.

Коли канікули на Рівненщині

У школах Рівного весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня. Про це повідомив начальник управління освіти виконкому міськради Андрій Мазур.

Водночас у Рівненській області графік також відрізняється залежно від школи:

360 закладів освіти відпочиватимуть у березні ;

; 116 шкіл підуть на канікули вже у квітні.

Найпізніше канікули розпочнуться 13 квітня в опорному закладі "Бугринський ліцей".

Де ще визначилися за датами канікул

Деякі регіони визначилися з датами проведення весняних канікул трохи раніше.

Тернопіль. У школах міської громади вирішили скоротити весняні канікули. Замість традиційного тижня учні відпочиватимуть п’ять днів - з 25 по 29 березня. Частину навчальних годин компенсуватимуть робочими суботами, оскільки в січні школярі мали додатковий тиждень зимового відпочинку.

Хмельницька область. У регіоні планують дотримуватися стандартного графіка. Весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня, а навчальний рік для школярів має завершитися 31 травня.