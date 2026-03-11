Отдыхать будут не все: когда начнутся весенние каникулы во Львове, Луцке и Ровно

В разных регионах Украины весенние каникулы в школах состоятся в разные даты, поскольку учебные заведения самостоятельно определяют график отдыха. В большинстве школ каникулы продлятся примерно одну неделю, однако в некоторых заведениях их могут перенести или отменить.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Главное:
В большинстве школ Львовской городской территориальной общины весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся примерно неделю.
Однако конкретные даты могут отличаться в зависимости от учебного заведения. В некоторых школах каникулы продолжаются 23-27 марта, в других - 23-29 марта, а часть заведений также предусмотрела дополнительные выходные на Пасху в апреле.
В городском совете отмечают, что каждая школа самостоятельно определяет график каникул в соответствии с учебным планом.
В учебном году 2025-2026 в Волынской области работают 506 учреждений общего среднего образования. Как рассказала начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк, в большинстве школ каникулы начнутся 22 марта и продлятся одну неделю.
Всего в регионе запланированы разные даты весеннего отдыха:
В то же время в 31 школе каникулы отменили из-за длительных зимних каникул. Речь идет об отдельных учебных заведениях в Городищенской, Подгайцевской, Прилисненской, Ратновской, Самаровской и Сошичненской общинах.
В школах Луцкой городской общины график каникул является единым для всех заведений.
По словам директора департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря, в 38 школах Луцка каникулы продлятся с 23 по 29 марта.
Причиной стало то, что во время зимних отключений электроэнергии школы переходили на дистанционное обучение, поэтому дополнительные каникулы не вводили.
"Обучение идет по графику и плану, поэтому нет необходимости сокращать каникулы или продолжать обучение в июне", - пояснил Бондарь.
В школах Ровно весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта. Об этом сообщил начальник управления образования исполкома горсовета Андрей Мазур.
В то же время в Ривненской области график также отличается в зависимости от школы:
Позднее всего каникулы начнутся 13 апреля в опорном учреждении "Бугринский лицей".
Некоторые регионы определились с датами проведения весенних каникул немного раньше.
Тернополь. В школах городской общины решили сократить весенние каникулы. Вместо традиционной недели ученики будут отдыхать пять дней - с 25 по 29 марта. Часть учебных часов будут компенсировать рабочими субботами, поскольку в январе у школьников была дополнительная неделя зимнего отдыха.
Хмельницкая область. В регионе планируют придерживаться стандартного графика. Весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта, а учебный год для школьников должен завершиться 31 мая.
Напомним, весенние каникулы в школах Киева начнутся 23 марта и продлятся одну неделю. Несмотря на вынужденные зимние каникулы в январе, городские власти решили не отменять весенний отдых. Во время каникул в школах планируют организовать кружки, дополнительные занятия и образовательные мероприятия для детей.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за энергетической ситуации и отключения света школы в Украине могут менять график обучения и каникул. В то же время правительство определило, что 2025-2026 учебный год продлится до конца июня, но школы имеют право самостоятельно корректировать календарь.
