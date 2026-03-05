Скасовувати не будуть: у КМДА назвали дати весняних канікул у школах Києва

Весняні канікули у школах Києва цього року розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень. Таке рішення ухвалили попри вимушені зимові канікули, які були в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Мондриївського.

За його словами, весняний відпочинок у столичних закладах загальної середньої освіти відбудеться відповідно до рекомендованої структури 2025-2026 навчального року.

Чому канікули вирішили не скасовувати

Мондриївський нагадав, що в січні столичні школи вже мали вимушені двотижневі канікули згідно з розпорядженням уряду. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул.

Втім, міська влада вирішила зберегти відпочинок для школярів.

"Рішення про збереження весняних канікул - це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року", - зазначив посадовець.

За його словами, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва.

Що відбуватиметься у школах під час канікул

Після завершення канікул навчання у столичних школах продовжиться відповідно до освітніх програм закладів і з урахуванням безпекової ситуації.

Водночас під час канікул у школах організують додаткові заходи для дітей. Зокрема, планують:

роботу гуртків;

компенсаторні заняття;

знаннєві гуртки;

інформаційно-освітні та виховні заходи.

Також працюватимуть заклади позашкільної освіти.

Окрім цього, для педагогів столиці третій рік поспіль проводитимуть програму психоемоційного відновлення та підвищення кваліфікації "Будьмо здорові". Вона спрямована на підтримку психологічного здоров’я вчителів, професійний розвиток і профілактику емоційного вигорання.