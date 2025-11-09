ua en ru
Відомий Tik-Tok блогер загинув під час виконання бойових завдань

Україна, Неділя 09 листопада 2025 11:08
Відомий Tik-Tok блогер загинув під час виконання бойових завдань Фото: український військовий Максим Тимощук (tiktok.com/@tymoshchuk_maksim)
Автор: Каріна Левицька

Хлопець, якого знали та полюбили сотні українців за його смішні Tik-Tok, загинув під час виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишнівську селищну територіальну громаду.

"З глибоким болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань загинув наш земляк - Тимощук Максим Миколайович, 1996 року народження", - заявили в громаді.

Максим народився 10 серпня 1996 року. У 2012 році закінчив школу та вступив до Відокремленого структурного підрозділу "Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій", де здобув спеціальність інженера-техніка кольорових металів.

Після закінчення навчання у 2016 році проходив службу в лавах Збройних сил України, демобілізувався у 2018 році. Пізніше працював у Дніпропетровському товаристві "Плюс".

У 2022 році Максим знову став до лав захисників України, аби боронити державу від російської агресії.

"На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого", - додали в громаді.

Примітно, що хлопець запам'ятався українцям як автор комедійних відео, якими він ділився в Tik-Tok. Станом на 9 листопада на його сторінку було підписано більш як 330 тисяч людей.

Росія вбиває українців

Нагадаємо, що цієї осені на фронті загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник. До ЗСУ він долучився у червні 2025 року.

Крім того, ми писали, що на фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин. Він захищав Україну на Сумському напрямку. До визнання смерті його 5 місяців вважали безвісти зниклим.

Варто згадати й про те, що під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український льотчик Олександр Боровик. Пілоту було 30 років.

