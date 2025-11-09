Известный Tik-Tok блогер погиб во время выполнения боевых задач
Парень, которого знали и полюбили сотни украинцев за его смешные Tik-Tok, погиб во время выполнения боевых задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вишневскую поселковую территориальную общину.
"С глубокой болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач погиб наш земляк - Тимощук Максим Николаевич, 1996 года рождения", - заявили в громаде.
Максим родился 10 августа 1996 года. В 2012 году окончил школу и поступил в Обособленное структурное подразделение "Вольногорский профессиональный колледж Украинского государственного университета науки и технологий", где получил специальность инженера-техника цветных металлов.
После окончания учебы в 2016 году проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, демобилизовался в 2018 году. Позже работал в Днепропетровском обществе "Плюс".
В 2022 году Максим снова стал в ряды защитников Украины, чтобы защищать государство от российской агрессии.
"К сожалению, война унесла жизнь еще одного преданного сына Украины, достойного гражданина, мужественного воина. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего", - добавили в громаде.
Примечательно, что парень запомнился украинцам как автор комедийных видео, которыми он делился в Tik-Tok. По состоянию на 9 ноября на его страницу было подписано более 330 тысяч человек.
Россия убивает украинцев
Напомним, что этой осенью на фронте погиб артист Львовской оперы Дмитрий Пасечник. В ВСУ он присоединился в июне 2025 года.
Кроме того, мы писали, что на фронте погиб актер и военный Андрей Синишин. Он защищал Украину на Сумском направлении. До признания смерти его 5 месяцев считали без вести пропавшим.
Стоит вспомнить и о том, что во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб украинский летчик Александр Боровик. Пилоту было 30 лет.