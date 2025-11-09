ua en ru
Известный Tik-Tok блогер погиб во время выполнения боевых задач

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 11:08
Известный Tik-Tok блогер погиб во время выполнения боевых задач Фото: украинский военный Максим Тимощук (tiktok.com/@tymoshchuk_maksim)
Автор: Карина Левицкая

Парень, которого знали и полюбили сотни украинцев за его смешные Tik-Tok, погиб во время выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вишневскую поселковую территориальную общину.

"С глубокой болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач погиб наш земляк - Тимощук Максим Николаевич, 1996 года рождения", - заявили в громаде.

Максим родился 10 августа 1996 года. В 2012 году окончил школу и поступил в Обособленное структурное подразделение "Вольногорский профессиональный колледж Украинского государственного университета науки и технологий", где получил специальность инженера-техника цветных металлов.

После окончания учебы в 2016 году проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, демобилизовался в 2018 году. Позже работал в Днепропетровском обществе "Плюс".

В 2022 году Максим снова стал в ряды защитников Украины, чтобы защищать государство от российской агрессии.

"К сожалению, война унесла жизнь еще одного преданного сына Украины, достойного гражданина, мужественного воина. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего", - добавили в громаде.

Примечательно, что парень запомнился украинцам как автор комедийных видео, которыми он делился в Tik-Tok. По состоянию на 9 ноября на его страницу было подписано более 330 тысяч человек.

Россия убивает украинцев

Напомним, что этой осенью на фронте погиб артист Львовской оперы Дмитрий Пасечник. В ВСУ он присоединился в июне 2025 года.

Кроме того, мы писали, что на фронте погиб актер и военный Андрей Синишин. Он защищал Украину на Сумском направлении. До признания смерти его 5 месяцев считали без вести пропавшим.

Стоит вспомнить и о том, что во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб украинский летчик Александр Боровик. Пилоту было 30 лет.

