Відомі фіналісти Ліги націй: хто і коли розіграє трофей

Поки молодші за рангом визначали, хто і де гратиме в наступній Лізі націй, топ-8 збірних за підсумками групового раунду билася з вихід у фінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
В чвертьфіналі Ліги націй-2024/25 зійшлися команди, які посіли перші та другі місця у групах Ліги А. В стартових поєдинках у ролі господарів виступали команди з других сходинок таблиць.
Протистояння пройшли дуже напружено: в трьох з них були призначені овертайми, а в двох – справа дійшла й до серії пенальті.
У підсумку Португалія здолала Данію в додатковий час, Іспанія по пенальті переграла Нідерланди, а Франція створила камбек, відігравши у грі-відповіді два м'ячі в протистоянні з Хорватією. Лише у парі Італія – Німеччина все визначилося в двох 90-хвилинних поєдинках, які, втім, теж були доволі напруженими.
Ліга націй УЄФА-2024/25, чвертьфінал
До речі, в протистоянні Хорватії та Франції визначався суперник збірної України у відборі ЧС-2026. Ним стала команда Франції.
Переможці чвертьфінальних пар вийшли до Фіналу чотирьох, що відбудеться з 4 до 8 червня в Німеччині.
У півфіналах зіграють: Німеччина – Португалія (4 червня у Мюнхені), Іспанія – Франція (5 червня у Штутгарті). Фінал пройде 8 червня у Мюнхені, а гра за третє місце запланована на ту ж дату в Штутгарті.
Раніше повідомили, з ким зіграє збірна України в наступній Лізі націй.