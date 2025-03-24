Відомі фіналісти Ліги націй: хто і коли розіграє трофей

В чвертьфіналі Ліги націй-2024/25 зійшлися команди, які посіли перші та другі місця у групах Ліги А. В стартових поєдинках у ролі господарів виступали команди з других сходинок таблиць.

Протистояння пройшли дуже напружено: в трьох з них були призначені овертайми, а в двох – справа дійшла й до серії пенальті.

У підсумку Португалія здолала Данію в додатковий час, Іспанія по пенальті переграла Нідерланди, а Франція створила камбек, відігравши у грі-відповіді два м'ячі в протистоянні з Хорватією. Лише у парі Італія – Німеччина все визначилося в двох 90-хвилинних поєдинках, які, втім, теж були доволі напруженими.

Ліга націй УЄФА-2024/25, чвертьфінал

Данія – Португалія – 1:0, 2:5

Італія – Німеччина – 1:2, 3:3

Нідерланди – Іспанія – 2:2, 3:3, пен. – 4:5

Хорватія – Франція – 2:0, 0:2, пен. – 4:5

До речі, в протистоянні Хорватії та Франції визначався суперник збірної України у відборі ЧС-2026. Ним стала команда Франції.

Переможці чвертьфінальних пар вийшли до Фіналу чотирьох, що відбудеться з 4 до 8 червня в Німеччині.

У півфіналах зіграють: Німеччина – Португалія (4 червня у Мюнхені), Іспанія – Франція (5 червня у Штутгарті). Фінал пройде 8 червня у Мюнхені, а гра за третє місце запланована на ту ж дату в Штутгарті.