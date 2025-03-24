ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір

Понеділок 24 березня 2025 10:56
UA EN RU
Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір Фото: Збірна Франції стала суперником "синьо-жовтих" (x.com/FrenchTeam)
Автор: Андрій Костенко

За результатами плей-офф Ліги націй визначився останній суперник збірної України у відбірковій кампанії до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Четвертою командою групи D, куди раніше потрапили Україна, Ісландія та Азербайджан, стала збірна Франції. У чвертьфіналі Ліги націй "триколірні" зуміли відіграти два м'ячі у Хорватії та вирвали загальну перемогу в серії пенальті (0:2, 2:0, пенальті – 5:4).

Склад групи D:

  • Франція
  • Україна
  • Ісландія
  • Азербайджан

Розклад матчів збірної України:

  • 5 вересня, 21:45, Україна – Франція
  • 9 вересня, 19:00, Азербайджан – Україна
  • 10 жовтня, 21:45, Ісландія – Україна
  • 13 жовтня, 21:45, Україна – Азербайджан
  • 13 листопада, 21:45, Франція – Україна
  • 16 листопада, 19:00, Україна – Ісландія

Напряму до фінального раунду ЧС-2026 вийде тільки переможець групи. Команда, що посяде друге місце, гратиме в плей-офф.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше зіграють 48 команд.

Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір

Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір

Раніше Україна розгромно поступилась Бельгії та залишилась у групі В Ліги націй.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Франція
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян