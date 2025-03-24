Збірна України отримала останнього суперника та календар у відборі на ЧС-2026: коли стартує турнір

За результатами плей-офф Ліги націй визначився останній суперник збірної України у відбірковій кампанії до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Четвертою командою групи D, куди раніше потрапили Україна, Ісландія та Азербайджан, стала збірна Франції. У чвертьфіналі Ліги націй "триколірні" зуміли відіграти два м'ячі у Хорватії та вирвали загальну перемогу в серії пенальті (0:2, 2:0, пенальті – 5:4).

Склад групи D:

Франція

Україна

Ісландія

Азербайджан

Розклад матчів збірної України:

5 вересня, 21:45, Україна – Франція

9 вересня, 19:00, Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21:45, Ісландія – Україна

13 жовтня, 21:45, Україна – Азербайджан

13 листопада, 21:45, Франція – Україна

16 листопада, 19:00, Україна – Ісландія

Напряму до фінального раунду ЧС-2026 вийде тільки переможець групи. Команда, що посяде друге місце, гратиме в плей-офф.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше зіграють 48 команд.