Известны финалисты Лиги наций: кто и когда разыграет трофей

В четвертьфинале Лиги наций-2024/25 сошлись команды, занявшие первые и вторые места в группах Лиги А. В стартовых поединках в роли хозяев выступали команды со вторых строчек таблиц.

Противостояния прошли очень напряженно: в трех из них были назначены овертаймы, а в двух - дело дошло и до серии пенальти.

В итоге Португалия одолела Данию в дополнительное время, Испания по пенальти переиграла Нидерланды, а Франция сотворила камбэк, отыграв в ответной игре два мяча в противостоянии с Хорватией. Только в паре Италия - Германия все определилось в двух 90-минутных поединках, которые, впрочем, тоже были довольно напряженными.

Лига наций УЕФА-2024/25, четвертьфинал

Дания - Португалия - 1:0, 2:5

Италия - Германия - 1:2, 3:3

Нидерланды - Испания - 2:2, 3:3, пен. - 4:5

Хорватия - Франция - 2:0, 0:2, пен. - 4:5

Кстати, в противостоянии Хорватии и Франции определялся соперник сборной Украины в отборе ЧМ-2026. Им стала команда Франции.

Победители четвертьфинальных пар вышли в Финал четырех, который состоится с 4 по 8 июня в Германии.

В полуфиналах сыграют: Германия - Португалия (4 июня в Мюнхене), Испания - Франция (5 июня в Штутгарте). Финал пройдет 8 июня в Мюнхене, а игра за третье место запланирована на ту же дату в Штутгарте.