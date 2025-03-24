Від Угорщини до Косова: з ким зіграє збірна України в наступній Лізі націй

За підсумками матчів плей-офф остаточно формувались склади дивізіонів А та В наступного розіграшу Ліги націй УЄФА. Він відбудеться в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського футболу .

Збірна України не змогла підвищитися у класі в Лізі націй. Така ж доля спіткала й збірну Австрії, яка не витримала іспиту сербами. А от Туреччина та Греція пробились у дивізіон А, витіснивши звідти відповідно Угорщину та Шотландію.

Ліга націй УЄФА-2024/25, плей-офф А/B

Україна – Бельгія – 3:1, 0:3

Туреччина – Угорщина – 3:1, 3:0

Австрія – Сербія – 1:1, 0:2

Греція – Шотландія – 0:1, 3:0

В плей-офф за право грати в Лізі В досягла успіху лише збірна Косова, яка здолала в стиках нашого майбутнього суперника у відборі ЧС-2026 – Ісландію. Інші команди залишились на попередніх рівнях.

Плей-офф В/С

Косово – Ісландія – 2:1, 3:1

Вірменія – Грузія – 0:3, 1:6

Болгарія – Ірландія – 1:2, 1:2

Словаччина – Словенія – 0:0, 0:1

Незакритим поки лишається питання дивізіонів C та D. Тут матчі плей-офф будуть зіграні 26 та 31 березня. За право грати в Лізі С посперечаються Гібралтар з Латвією та Мальта з Люксембургом.

Склади дивізіонів у Лізі націй УЄФА-2026/27

Ліга А: Іспанія, Франція, Німеччина, Португалія, Італія, Нідерланди, Хорватія, Данія, Бельгія, Сербія, Англія, Чехія, Норвегія, Уельс, Греція, Туреччина.

Ліга B: Угорщина, Шотландія, Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія, Україна, Австрія, Грузія, Словенія, Ірландія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.

Ліга С: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан, Фінляндія, Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарери, Словаччина, Болгарія, Вірменія, Сан-Марино, Молдова.

Ліга C або D: Латвія, Люксембург, Гібралтар, Мальта.

Ліга D: Ліхтенштейн, Андорра, Литва, Азербайджан.

Матчі групового етапу наступної Ліги націй відбудуться з 21 вересня до 17 листопада 2026 року.