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Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців, - юрист

Середа 19 червня 2024 21:22
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Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців, - юрист Фото: видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців (gmk center)
Автор: Сергій Новіков

Українські видобувні компанії мають справу із недобросовісними діями податкових органів країни. Зокрема, у використанні норм щодо цінових котирувань Platts.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юриста Євгена Дядюка.

Ці котирування використовуються для оподаткування рентної плати з видобування корисних копалин, але податківці використовують їх для визначення ціни у трансфертному ціноутворенні.

"Cумніви трактують на користь платника податку" чи "сумніви трактують на користь податкового органу" - питання, яке часто стає предметом судових розглядів", - зазначив Дядюк.

За його словами, наразі податкові органи застосовують до платників податків відповідальність за умисні винні порушення, які на момент вчинення не визначались як порушення у Податковому кодексі, що прямо порушує приписи Конституції України.

Також Дядюк звернув увагу на проблему суперечливої поведінки податкових органів.

"Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів", - наголосив юрист, посилаючись на ЄСПЛ та відповідні рішення Верховного суду, які їх активно використовують.

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