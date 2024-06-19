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Добывающие компании сталкиваются с недобросовестными подходами налоговиков, - юрист

Среда 19 июня 2024 21:22
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Добывающие компании сталкиваются с недобросовестными подходами налоговиков, - юрист Фото: добыватели сталкиваются с недобросовестными подходами налоговиков (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Украинские добывающие компании имеют дело с недобросовестными действиями налоговых органов. В частности, в использовании норм по ценовым котировкам Platts.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юриста Евгения Дядюка.

Эти котировки используются для обложения рентной платы по добыче полезных ископаемых, но налоговики используют их для определения цены в трансфертном ценообразовании.

"Сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" или "сомнения трактуют в пользу налогового органа" - вопрос, который часто становится предметом судебных разбирательств", - отметил Дядюк.

По его словам, в настоящее время налоговые органы применяют к налогоплательщикам ответственность за умышленные виновные нарушения, которые на момент совершения не определялись как нарушение в Налоговом кодексе, прямо нарушающее предписания Конституции Украины.

Также Дядюк обратил внимание на проблему противоречивого поведения налоговых органов.

"Запрет противоречивого поведения и практика ЕСПЧ являются ключевыми факторами в разрешении налоговых споров", - подчеркнул юрист, ссылаясь на ЕСПЧ и соответствующие решения Верховного суда, которые активно используют их.

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