Відновлення УПЛ 23-26 лютого: повний розклад матчів вісімнадцятого туру

Зимова пауза в елітному дивізіону чемпіонату України завершиться 23 лютого. У цей день на Київщині лідер першості "Кривбас" екзаменуватиме дебютанта першості – черкаський ЛНЗ (15:30).

Наступні чотири поєдинки відбудуться в неділю, 25 лютого. О 13-й годині прозвучить стартовий свисток поєдинку "Дніпра-1" проти закарпатського "Миная". У Рівному паралельно розпочнеться протистояння "Вереса" та ковалівського "Колоса". Натомість о 15:30 "Металіст 1925" із Харкова зустрінеться з київським "Динамо". Закриватимуть програму дня у Львові, де "Рух" протистоятиме житомирському "Поліссю" (18:00).

На понеділок, 26 лютого, заплановані три матчі. Луганська "Зоря" прийме "Ворсклу" з Полтави о 13:00, а паралельно "Олександрія" здаватиме іспит донецькому "Шахтарю". О 15:30 закриють тур столична "Оболонь" і "Чорноморець" з Одеси.

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та "Ланет.TV". Також телеканал показувати оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги: