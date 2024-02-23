Возобновление УПЛ 23-26 февраля: полное расписание матчей восемнадцатого тура

Зимняя пауза в элитном дивизионе чемпионата Украины завершится 23 февраля. В этот день в Киевской области лидер первенства "Кривбасс" будет экзаменовать дебютанта первенства – черкасский ЛНЗ (15:30).

Следующие четыре поединка состоятся в воскресенье, 25 февраля. В 13 часов прозвучит стартовый свисток поединка "Днепра-1" против закарпатского "Миная". В Ровно параллельно начнется противостояние "Вереса" и ковалевского "Колоса". В 15:30 "Металлист 1925" из Харькова встретится с киевским "Динамо". Закрывать программу дня будут во Львове, где "Рух" будет противостоять житомирскому "Полесью" (18:00).

На понедельник, 26 февраля, запланированы три матча. Луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы в 13:00, а параллельно "Александрия" будет сдавать экзамен донецкому "Шахтеру". В 15:30 закроют тур столичная "Оболонь" и "Черноморец" из Одессы.

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и "Ланет.TV". Также телеканал показывает оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги: