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Возобновление УПЛ 23-26 февраля: полное расписание матчей восемнадцатого тура

Фото: "Динамовцы" встретятся с "Металлистом 1925" Виктора Скрипника (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига начнет очередной тур второго круга сезона 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Зимняя пауза в элитном дивизионе чемпионата Украины завершится 23 февраля. В этот день в Киевской области лидер первенства "Кривбасс" будет экзаменовать дебютанта первенства – черкасский ЛНЗ (15:30).

Следующие четыре поединка состоятся в воскресенье, 25 февраля. В 13 часов прозвучит стартовый свисток поединка "Днепра-1" против закарпатского "Миная". В Ровно параллельно начнется противостояние "Вереса" и ковалевского "Колоса". В 15:30 "Металлист 1925" из Харькова встретится с киевским "Динамо". Закрывать программу дня будут во Львове, где "Рух" будет противостоять житомирскому "Полесью" (18:00).

На понедельник, 26 февраля, запланированы три матча. Луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы в 13:00, а параллельно "Александрия" будет сдавать экзамен донецкому "Шахтеру". В 15:30 закроют тур столичная "Оболонь" и "Черноморец" из Одессы.

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и "Ланет.TV". Также телеканал показывает оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ – "Кривбасс", 23 февраля, 15:30
  • "Днепр-1" – "Минай", 25 февраля, 13:00
  • "Верес" – "Колос", 25 февраля, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Динамо", 25 февраля, 15:30
  • "Рух" – "Полесье", 25 февраля, 18:00
  • "Александрия" – "Шахтер", 26 февраля, 13:00
  • "Заря" – "Ворскла", 26 февраля, 13:00
  • "Оболонь" – "Черноморец", 26 февраля, 15:30

 

К слову, ранее разобрали стартовые позиции топ-6 УПЛ перед возобновлением сезона.

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