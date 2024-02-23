Знаний вектор "Шахтаря", штиль "Динамо" і провінціали з амбіціями: хто йде по медалі УПЛ

На старті весняної частини змагань першу та шосту команду в турнірній таблиці УПЛ розділяють всього 8 очок. Отже, боротьба за чемпіонський титул, втішні нагороди першості та місця в єврокубках буде вкрай цікавою. Тим більше, і провідна шістка ліги, і решта колективів цікаво провели зимову паузу.

"Кривбас" (34 очки, 17 матчів)

Команда Юрія Вернидуба в зимове трансферне вікно зробила точкові підписання. Тепер тренерський штаб криворіжців може вдатися до ротації на правому фланзі та в центрі оборони, а екс-лідер закарпатського "Миная" Твердохліб додасть опцій у середині поля. "Кривбас" провів якісну підготовку до сезону, зігравши понад півдесятка спарингів у сонячній Іспанії. А перемоги над польським "П'ястом" і будапештським "Ференцварошем" (по 2:0) додають оптимізму вболівальникам.

Прийшли: з. Бандейра, з. Сентіні, п. Твердохліб, п. Микитишин. Пішли: п. Семотюк, н. Устименко, н. Шевченко

Фото: "Кривбас" став відкриттям першої частини сезону (facebook.com/fckryvbas)

"Дніпро-1" (34 очки, 17 матчів)

Натомість підготовка сусідів-"спортклубівців" була затьмарена рішенням ФІФА. На старті трансферного вікна "Дніпро-1" отримав бан на підписання нових виконавців через борги перед Ігором Йовічевічем. Погасити заборгованість менеджмент спромігся лише цього тижня, тож Юрій Максимов поки може розраховувати на одного новачка – орендованого в "Шахтаря" Очеретька. На старті зборів результати не вражали, але поступово "спортклубівці" втягнулися і набрали хід.

Прийшли: п. Очеретько. Пішли: з. Пуріта, з. Каплієнко, п. Білл, н. Феліпе.

"Полісся" (32 очки, 17 матчів)

Нахабний дебютант за підсумками осені застрибнув у топ-трійку команд. На цьому "поліські вовки" зупинятися не збираються. Юрій Калітвінцев узимку отримав у розпорядженні низку цікавих новачків – від українця Михайліченка до бразильця Таллеса. Натомість покинули Житомир лише ті, на кого не розраховували. Функціональний фундамент боротьби за медалі "Полісся" заклало в Іспанії. Зважаючи на реалії, підопічні Калітвінцева мають ідеальні умови для успіху.

Прийшли: з. Михайліченко, п. Таллес, п. Фортюне, н. Ндукве. Пішли: з. Морозко, з. Гітченко, з. Шаповал, п. Вакула, п. Янаков, н. Шастал.

"Шахтар" (31 очко, 15 матчів)

"Гірники" першими з українських команд відновили сезон. Більше того, чинний чемпіон і першим повернувся до коштовних трансферів, витративши взимку на новачків майже 25 млн євро. "Шахтар" повернувся до давно відпрацьованого бразильського вектора, взявши перспективних чарівників м'яча Гомеса та Кевіна. Останній дебютував за "гірників" у Лізі Європи. Навряд менеджмент "Шахтаря" тепер прийме інший варіант завершення сезону, ніж чемпіонський дубль.

Прийшли: з. Лацабідзе, п. Гомес, п. Кевін. Пішли: з. Козік, п. Кастільйо, п. Очеретько, п. Топалов.

Фото: "Гірники" повноцінно відновили бразильський вектор (facebook.com/fcshakhtar)

"Динамо" (28 очок, 14 матчів)

На фоні підсилення перших чотирьох команд УПЛ трансферна політика історичного гранда – з категорії "обійняти та плакати". "Динамо" без жалю відпустило легіонерів Рамадані та Лонвейка, які так і не прижилися в Києві. Зате підписати новачків "біло-сині" так і не спромоглися. Раніше мовчання "Динамо" на ринку пояснювалося відмовою іноземців їхати до України. Та тепер остаточно зрозуміло, що на них банально немає грошей. Тож і потрапити в топ-3 буде важко.

Прийшли: – . Пішли: п. Рамадані, п. Лонвейк.

"Рух" (26 очок, 17 матчів)

Навіть скромніший за іменем львівський клуб зумів переконати приєднатися до команди бразильця. Так, Клайвер виступав за "Ферровіарію" з тамтешньої Серії D, але в нинішніх умовах і такий трансфер може мати позитивний вплив. Та "жовто-чорні" звикли черпати підсилення з внутрішніх засік. Ось і навесні варто очікувати сходження якоїсь нової чи кількох зірочок УПЛ з пропискою міста Лева. Повертаються з паузи львів'яни матчем із "Поліссям" – хороший іспит на міць.

Прийшли: н. Клайвер. Пішли: п. Довгий.

"Інша" Прем'єр-ліга

Найбільше новин із десятка інших команд елітного дивізіону впродовж зими продукував "Металіст 1925". Ще б пак, адже новий інвестор харків'ян наприкінці грудня запросив до команди Віктора Скрипника. Іменитий фахівець переманив під жовто-сині знамена знайомих виконавців – Імерекова, Юрченка, Овусу. А запрошення екс-хавбека збірної України Гармаша свідчить про бажання досягнути висот уже в цьому сезоні. Перший виклик – матч проти "Динамо" 25 лютого.

Фото: Віктор Скрипник повинен перебудувати "Металіст 1925" (facebook.com/metalist1925kh)

Коефіцієнти на чемпіонський титул

Букмекерська контора Favbet однозначним фаворитом визначила "Шахтар", на тріумф якого в УПЛ приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,35. Кеф на "золото" від київського "Динамо" склав 3,75. Чемпіонство "Дніпра-1" збагатить у 6 разів, а перемога в чемпіонаті Вернидуба з "Кривбасом" збільшить виграш у 9 разів. Коефіцієнт же на титул "Полісся" склав 15,00.

Маємо й однозначного фаворита зі знаком "-". Кеф на виліт закарпатського "Миная" безапеляційні 1,01. Недалеко втік і рівненський "Верес", який взимку підсилився десантом із Житомира (Морозко, Янаков, Шастал). Поставити на його подорож до Першої ліги можна з коефіцієнтом 1,50. Третій претендент на виліт – несподіваний. На виліт "Металіста 1925" приймають ставки з балом 2,30.