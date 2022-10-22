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Відновити неможливо. Росіяни повністю зруйнували один з об'єктів енергетики в Луцьку

Фото: Росіяни повністю зруйнували один з об'єктів енергетики в Луцьку (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетики Луцьку. Його відновлення неможливе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - пише Поліщук.

Міський голова додав, що під час удару Росія застосувала три ракети Х-101.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.

Згідно з даними Офісу президента, внаслідок ранкового удару, майже півтора мільйона абонентів залишились без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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