Відновити неможливо. Росіяни повністю зруйнували один з об'єктів енергетики в Луцьку

Росіяни зранку завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетики Луцьку. Його відновлення неможливе.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луцького міського голови Ігоря Поліщука.
"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - пише Поліщук.
Міський голова додав, що під час удару Росія застосувала три ракети Х-101.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.
Згідно з даними Офісу президента, внаслідок ранкового удару, майже півтора мільйона абонентів залишились без світла.
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