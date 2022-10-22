Майже півтора мільйона відключених абонентів: в ОП озвучили наслідки ранкового обстрілу

Сьогодні, 22 жовтня, Росія вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. Внаслідок удару майже півтора мільйона абонентів залишились без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни", - пише Тимошенко. Внаслідок ракетних ударів без світла залишились: 672 000 абонентів в Хмельницькій області;

188 400 абонентів в Миколаївській області;

102 000 абонентів у Волинській області;

242 000 абонентів в Черкаській області;

174 790 абонентів в Рівненській області;

61 913 абонентів в Кіровоградській області;

10 500 абонентів в Одеській області. Загалом ППО збили 18 ракет. "Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію", - додає Тимошенко.