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Восстановить невозможно. Россияне полностью разрушили один из объектов энергетики в Луцке

Фото: Россияне полностью разрушили один из объектов энергетики в Луцке (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне утром нанесли ракетный удар по одному из объектов энергетики Луцка. Его восстановление невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.

"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. В настоящее время его восстановление невозможно", - пишет Полищук.

Мэр добавил, что во время удара Россия применила три ракеты Х-101.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.

Согласно данным Офиса президента, в результате утреннего удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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