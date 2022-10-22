Восстановить невозможно. Россияне полностью разрушили один из объектов энергетики в Луцке

Россияне утром нанесли ракетный удар по одному из объектов энергетики Луцка. Его восстановление невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.

"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. В настоящее время его восстановление невозможно", - пишет Полищук.

Мэр добавил, что во время удара Россия применила три ракеты Х-101.