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Відновити 100% енергосистеми зараз неможливо, - Зеленський

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Україна, Середа 07 грудня 2022 23:15
Відновити 100% енергосистеми зараз неможливо, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що всі причетні служби щодня роблять все для збільшення генерації і постачання електроенергії. Але на даний момент енергосистема не може бути відновлена до попереднього стану.

"Відновити 100% енергосистеми, якою вона була початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень", - заявив президент.

Він також зазначив, що зараз найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінничині та в Закарпатті.

Нагадаємо, на думку експертів, Україна зможе відмовитись від світла за графіками не раніше кінця березня 2023 року. Це трапиться, якщо зиму та початок весни Україна проживе в стабілізаційних графіках.

Раніше повідомлялось, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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Володимир Зеленський блекаут Електроенергія
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