Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, - Зеленский

Он заявил, что все причастные службы каждый день делают все для увеличения генерации и снабжения электроэнергией. Но сейчас энергосистема не может быть восстановлена до прежнего состояния.

"Восстановить 100% энергосистемы, какой она была в начале российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - заявил президент.

Он также отметил, что сейчас больше всего отключений в Киеве и области, Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винницкой области и в Закарпатье.