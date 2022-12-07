Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, - Зеленский
Пока невозможно возобновить работу энергосистемы в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он заявил, что все причастные службы каждый день делают все для увеличения генерации и снабжения электроэнергией. Но сейчас энергосистема не может быть восстановлена до прежнего состояния.
"Восстановить 100% энергосистемы, какой она была в начале российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - заявил президент.
Он также отметил, что сейчас больше всего отключений в Киеве и области, Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винницкой области и в Закарпатье.
Напомним, по мнению экспертов, Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.
Ранее сообщалось, что украинцы, вероятно,будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.