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Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, - Зеленский

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Украина, Среда 07 декабря 2022 23:15
Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Пока невозможно возобновить работу энергосистемы в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что все причастные службы каждый день делают все для увеличения генерации и снабжения электроэнергией. Но сейчас энергосистема не может быть восстановлена до прежнего состояния.

"Восстановить 100% энергосистемы, какой она была в начале российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - заявил президент.

Он также отметил, что сейчас больше всего отключений в Киеве и области, Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винницкой области и в Закарпатье.

Напомним, по мнению экспертов, Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.

Ранее сообщалось, что украинцы, вероятно,будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

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