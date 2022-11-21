Скільки ще триватимуть відключення світла. Енергетики дали невтішний прогноз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CEO Yasno Сергія Коваленка у Facebook .

За його словами, сьогодні в Україні знову було застосовано і планові, і аварійні відключення світла. Таким чином електропостачання припинили для понад 953 тисяч клієнтів.

"Енергетики, незважаючи на погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня", - зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що існує три головні сценарії розвитку подій у питанні відключення електроенергії. Перший сценарій - базовий - передбачає, що якщо нових атак на енергомережу не буде, то відключення будуть застосовувати скрізь, але вони стануть менш тривалими, оскільки "дефіцит потужності може бути розподілений по всій країні".

За словами Коваленка, другий сценарій - позитивний.

"Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо достатньо електроенергії, тому зможемо відмовитися від відключень взагалі", - деталізував виконавчий директор Yasno.

Він додав, що негативний сценарій буде у тому випадку, якщо мережу сильно пошкодять через атаки. Тоді застосують не тільки погодинні відключення, а й екстрені, при яких світла може не бути досить тривалий час.

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення", - резюмував Коваленко.