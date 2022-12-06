Коли Україна зможе відмовитись від світла за графіками: прогноз енергетиків

Україна зможе відмовитись від світла за графіками не раніше кінця березня 2023 року. Це трапиться, якщо зиму та початок весни Україна проживе в стабілізаційних графіках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі національного телемарафону.

"Треба розуміти, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", - заявив Коваленко.

За його словами, поки що зарано говорити про повернення до стабілізаційних графіків.

"Ми бачимо, що є обмеження генерації по всій країні та колегам ще потрібен час", - додав Коваленко.

Зазначається, що мова може йти про дні, а не про години або тижні.