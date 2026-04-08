Стармера попередили, що США перестали бути надійним союзником для Британії: в чому причина

Сигнал тривоги для Британії

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Рикеттс наголосив, що останні події стали серйозним попередженням для британської влади.

За його словами, Лондон більше не може розглядати США як гарантованого союзника у довгостроковій перспективі.

Він пояснив, що нинішні відносини з Вашингтоном мають швидше прагматичний, ніж стратегічний характер.

Ексрадник також вказав, що попри збереження робочих контактів між чиновниками, політичний діалог на найвищому рівні став нестабільним і складним.

Напруження між Стармером і Трампом

Останніми тижнями відносини між премєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом суттєво погіршилися.

Американський лідер неодноразово критикував позицію Лондона щодо конфлікту з Іраном, зокрема через відмову брати участь у наступальних діях.

Публічні заяви Трампа, включно з різкими порівняннями та іронічними коментарями, лише підсилили напруження між сторонами.

Курс на Європу

Рикеттс підкреслив, що в нових умовах Британії варто активніше зближуватися з європейськими партнерами. Він зазначив, що світ змінюється, а інтереси США дедалі більше віддаляються від європейських.

У свою чергу Стармер, коментуючи ситуацію, дав зрозуміти, що діє відповідно до національних інтересів країни та керується власними принципами у питанні Близького Сходу.

Критика всередині країни

Колишній глава МЗС Джеймс Клеверлі також заявив, що Трамп не демонструє поваги до британського премєра, а відносини між країнами вже зазнали шкоди.

На його думку, суперечлива поведінка Лондона лише посилила напруження.

Переговори щодо перемиря

На цьому тлі Стармер планує переговори з партнерами у країнах Перської затоки щодо підтримки режиму припинення вогню між США та Іраном.

Трамп раніше оголосив про тимчасове перемиря, що, за оцінкою британського премєра, може знизити напруження у регіоні.