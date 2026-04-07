Британія відмовить Трампу користуватись своїми базами для атак по іранських цілях

02:20 07.04.2026 Вт
2 хв
Лондон не хоче ризикувати через можливу відповідь Ірану на свою адресу
aimg Юлія Маловічко
Лондон не дозволить США використовувати свої військові бази для потенційних ударів по Ірану. Причиною називають юридичні ризики та небажання втягуватися у конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на THE I PAPER.

Велика Британія відмовиться надати США доступ до своїх військових баз для можливих ударів по Ірану, попри запити з боку американського лідера Дональда Трампа.

За даними видання, американська сторона розглядала можливість використання британських об’єктів, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази RAF Fairford.

Втім, уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера не підтримав цю ідею. У Лондоні побоюються, що участь у таких операціях без чіткої правової підстави може суперечити міжнародному праву.

Також британська влада прагне уникнути прямого втягування у можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі між союзниками виникла напруга. Трамп публічно розкритикував позицію Британії, наголошуючи на важливості її військових баз для операцій США.

Водночас у Лондоні підкреслюють, що діють відповідно до національних інтересів і зосереджені на стримуванні ризиків ескалації.

Як відомо, США розглядають різні варіанти ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по транспортних і енергетичних об’єктах.

Зазначимо, що в березні Британія таки відкрила свої бази США для ударів по Ірану, але не по всіх цілях. Дозвіл був на удари по об'єктах, задіяних в атаках на судна в Ормузькій протоці.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
