Стармера предупредили, что США перестали быть надежным союзником для Британии: в чем причина

Сигнал тревоги для Британии

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Рикеттс отметил, что последние события стали серьезным предупреждением для британских властей.

По его словам, Лондон больше не может рассматривать США как гарантированного союзника в долгосрочной перспективе.

Он пояснил, что нынешние отношения с Вашингтоном имеют скорее прагматический, чем стратегический характер.

Экс-советник также указал, что несмотря на сохранение рабочих контактов между чиновниками, политический диалог на высшем уровне стал нестабильным и сложным.

Напряжение между Стармером и Трампом

В последние недели отношения между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом существенно ухудшились.

Американский лидер неоднократно критиковал позицию Лондона по конфликту с Ираном, в частности из-за отказа участвовать в наступательных действиях.

Публичные заявления Трампа, включая резкие сравнения и ироничные комментарии, только усилили напряжение между сторонами.

Курс на Европу

Рикеттс подчеркнул, что в новых условиях Британии стоит активнее сближаться с европейскими партнерами. Он отметил, что мир меняется, а интересы США все больше отдаляются от европейских.

В свою очередь Стармер, комментируя ситуацию, дал понять, что действует в соответствии с национальными интересами страны и руководствуется собственными принципами в вопросе Ближнего Востока.

Критика внутри страны

Бывший глава МИД Джеймс Клеверли также заявил, что Трамп не демонстрирует уважения к британскому премьеру, а отношения между странами уже понесли ущерб.

По его мнению, противоречивое поведение Лондона лишь усилило напряжение.

Переговоры о перемирии

На этом фоне Стармер планирует переговоры с партнерами в странах Персидского залива по поддержке режима прекращения огня между США и Ираном.

Трамп ранее объявил о временном перемирии, что, по оценке британского премьера, может снизить напряженность в регионе.