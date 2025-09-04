За відмову говорити українською - штраф: кого це стосується і які суми

Який скандал трапився із водієм у Харкові

Івановська розповіла, що нещодавно у Харкові сталась конфліктна ситуація між пасажиркою таксі та водієм, який "у грубій зневажливій формі" відмовився обслуговувати її державною мовою.

"У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий "букет", - повідомила Уповноважена із захисту державної мови.

Вона пояснила, що водій таксі (учасник конфлікту):

відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою;

відмовився вимкнути російську музику в машині;

сипав тезами із кремлівських методичок (зокрема щодо "утисків прав російськомовних").

"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку", - поділилась Івановська.

Вона наголосила, що водієві з Харкова "не вдасться уникнути покарання".

Як можуть карати водіїв за подібну поведінку

Коментуючи інцидент, який стався у Харкові, Уповноважена із захисту державної мови пояснила, що водій таксі (відмовившись обслуговувати пасажирку українською), порушив вимоги статті 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з нею, послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

"Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова", - наголосила Івановська.

Вона пояснила, що Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлене відповідне покарання - за порушення мовного закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Йдеться про адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"На сьогодні ця сума становить 3 400 - 5 100 гривень", - підкреслила експерт.

Насамкінець Івановська звернулася до служб таксі із закликом:

ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови;

уважно ставитися до скарг пасажирів;

оперативно вживати заходів реагування.

Уточнюється, що повідомити про порушення мовного закону громадяни можуть через відповідну електронну форму на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Публікація прес-служби Уповноваженої із захисту державної мови (скриншот: facebook.com/govuamova)