За відмову говорити українською - штраф: кого це стосується і які суми

Водіям в Україні, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, загрожує покарання у вигляді штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.
Івановська розповіла, що нещодавно у Харкові сталась конфліктна ситуація між пасажиркою таксі та водієм, який "у грубій зневажливій формі" відмовився обслуговувати її державною мовою.
"У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий "букет", - повідомила Уповноважена із захисту державної мови.
Вона пояснила, що водій таксі (учасник конфлікту):
"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку", - поділилась Івановська.
Вона наголосила, що водієві з Харкова "не вдасться уникнути покарання".
Коментуючи інцидент, який стався у Харкові, Уповноважена із захисту державної мови пояснила, що водій таксі (відмовившись обслуговувати пасажирку українською), порушив вимоги статті 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Згідно з нею, послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.
"Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова", - наголосила Івановська.
Вона пояснила, що Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлене відповідне покарання - за порушення мовного закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Йдеться про адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"На сьогодні ця сума становить 3 400 - 5 100 гривень", - підкреслила експерт.
Насамкінець Івановська звернулася до служб таксі із закликом:
Уточнюється, що повідомити про порушення мовного закону громадяни можуть через відповідну електронну форму на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.
