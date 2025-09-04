За отказ говорить на украинском - штраф: кого это касается и какие суммы

Какой скандал произошел с водителем в Харькове

Ивановская рассказала, что недавно в Харькове произошла конфликтная ситуация между пассажиркой такси и водителем, который "в грубой пренебрежительной форме" отказался обслуживать ее на государственном языке.

"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый "букет", - сообщила Уполномоченная по защите государственного языка.

Она объяснила, что водитель такси (участник конфликта):

отказался обслуживать пассажирку на украинском языке;

отказался выключить русскую музыку в машине;

сыпал тезисами из кремлевских методичек (в частности насчет "ущемления прав русскоязычных").

"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - поделилась Ивановская.

Она отметила, что водителю из Харькова "не удастся избежать наказания".

Как могут наказывать водителей за подобное поведение

Комментируя инцидент, который произошел в Харькове, Уполномоченная по защите государственного языка объяснила, что водитель такси (отказавшись обслуживать пассажирку на украинском), нарушил требования статьи 36 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно ей, услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

"Языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык", - подчеркнула Ивановская.

Она объяснила, что Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) установлено соответствующее наказание - за нарушение языкового закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Речь идет об административном взыскании в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"На сегодня эта сумма составляет 3 400 - 5 100 гривен", - подчеркнула эксперт.

В заключение Ивановская обратилась к службам такси с призывом:

тщательно проверять водителей на знание государственного языка;

внимательно относиться к жалобам пассажиров;

оперативно принимать меры реагирования.

Уточняется, что сообщить о нарушении языкового закона граждане могут через соответствующую электронную форму на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Публикация пресс-службы Уполномоченного по защите государственного языка (скриншот: facebook.com/govuamova)