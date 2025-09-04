За отказ говорить на украинском - штраф: кого это касается и какие суммы

Водителям в Украине, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, грозит наказание в виде штрафа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.
Ивановская рассказала, что недавно в Харькове произошла конфликтная ситуация между пассажиркой такси и водителем, который "в грубой пренебрежительной форме" отказался обслуживать ее на государственном языке.
"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый "букет", - сообщила Уполномоченная по защите государственного языка.
Она объяснила, что водитель такси (участник конфликта):
"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - поделилась Ивановская.
Она отметила, что водителю из Харькова "не удастся избежать наказания".
Комментируя инцидент, который произошел в Харькове, Уполномоченная по защите государственного языка объяснила, что водитель такси (отказавшись обслуживать пассажирку на украинском), нарушил требования статьи 36 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно ей, услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.
"Языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык", - подчеркнула Ивановская.
Она объяснила, что Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) установлено соответствующее наказание - за нарушение языкового закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Речь идет об административном взыскании в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
"На сегодня эта сумма составляет 3 400 - 5 100 гривен", - подчеркнула эксперт.
В заключение Ивановская обратилась к службам такси с призывом:
Уточняется, что сообщить о нарушении языкового закона граждане могут через соответствующую электронную форму на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что языковой омбудсмен предлагает отменить "особый статус русского" в Украине.
Кроме того, мы объясняли, какой язык украинцы считают родным и на каких разговаривают дома и на работе.
Читайте также, почему общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.