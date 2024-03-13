За відмову голосувати погрожують: що відомо про "вибори" на окупованій частині Херсонської області

Як зазначає керівник пресофісу Херсонської військової адміністрації Олександр Толоконніков, працівники так званих ЦВК разом з озброєними російськими солдатами роблять обхід домівок, де в безальтернативній манері пропонують поставити в бюлетені "пташку" за Путіна.

За його словами, люди розуміють, у що дане рішення може вилитися в майбутньому (якщо відмовити в голосуванні - ред.).

"Або підписати папірець, або ти наражаєш на небезпеку себе і своїх рідних, і за тиждень до тебе може прийти ФСБ із перевірками, з обшуками, і забрати "на підвал". Люди це розуміють. Ніхто не відвертається (поки людина "голосує" - ред.), там навіть варіантів немає, як за когось іншого голосувати, тому що виникнуть проблеми", - зазначив Толоконніков.

Він повідомив, що через брак людей комісії ЦВК у Херсонській області змушені "гастролювати" з громади в громаду.

"Дострокові вибори тривали з 27 по 29 лютого, потім вони переїхали в Генічеську громаду, що вказує на те, що в них дуже мало колаборантів, які погодилися організовувати ці вибори, тому вони їх розтягують і зробили достроковими. Вони створили кілька бригад із "робітниками ЦВК", - зазначає Толоконніков.