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За отказ голосовать угрожают: что известно о "выборах" на оккупированной части Херсонской области

Фото: выборы РФ на оккупированной части Херсонской области (иллюстративное фото t.me/mariupolrad)
Автор: Ярослава Борзова, Юлия Акимова

В оккупированной части Херсонской области от украинцев требуют проголосовать за Путина. В случае несогласия захватчики угрожают украинским гражданам расправой.

Как отмечает руководитель пресс-офиса Херсонской военной администрации Александр Толоконников, работники так называемых ЦИК вместе с вооруженными российскими солдатами совершают обход домов, где в безальтернативной манере предлагают поставить в бюллетене "птичку" за Путина.

По его словам, люди понимают, во что данное решение может вылиться в будущем (если отказать в голосовании - ред.).

"Или подписать бумажку, или ты подвергаешь опасности себя и своих родных, и за неделю к тебе может прийти ФСБ с проверками, с обысками, и забрать "на подвал". Люди это понимают. Никто не отворачивается (пока человек "голосует" - ред.), там даже вариантов нет, как за кого-то другого голосовать, потому что возникнут проблемы", - отметил Толоконников.

Он сообщил, что из-за нехватки людей комиссии ЦИК в Херсонской области вынуждены "гастролировать" из общины в общину.

"Досрочные выборы продолжались с 27 по 29 февраля, затем они переехали в Геническую общину, что указывает на то, что у них очень мало коллаборантов, согласившихся организовывать эти выборы, поэтому они их растягивают и сделали досрочными. Они создали несколько бригад с "рабочими" ЦИК", - отмечает Толоконников.

Выборы в России

В России "выборы" президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.

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