За отказ голосовать угрожают: что известно о "выборах" на оккупированной части Херсонской области

Как отмечает руководитель пресс-офиса Херсонской военной администрации Александр Толоконников, работники так называемых ЦИК вместе с вооруженными российскими солдатами совершают обход домов, где в безальтернативной манере предлагают поставить в бюллетене "птичку" за Путина.

По его словам, люди понимают, во что данное решение может вылиться в будущем (если отказать в голосовании - ред.).

"Или подписать бумажку, или ты подвергаешь опасности себя и своих родных, и за неделю к тебе может прийти ФСБ с проверками, с обысками, и забрать "на подвал". Люди это понимают. Никто не отворачивается (пока человек "голосует" - ред.), там даже вариантов нет, как за кого-то другого голосовать, потому что возникнут проблемы", - отметил Толоконников.

Он сообщил, что из-за нехватки людей комиссии ЦИК в Херсонской области вынуждены "гастролировать" из общины в общину.

"Досрочные выборы продолжались с 27 по 29 февраля, затем они переехали в Геническую общину, что указывает на то, что у них очень мало коллаборантов, согласившихся организовывать эти выборы, поэтому они их растягивают и сделали досрочными. Они создали несколько бригад с "рабочими" ЦИК", - отмечает Толоконников.