За відмову голосувати погрожують: що відомо про "вибори" на окупованій частині Херсонської області
В окупованій частині Херсонської області від українців вимагають проголосувати за Путіна. У випадку незгоди загарбники погрожують українським громадянам розправою.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна.
Як зазначає керівник пресофісу Херсонської військової адміністрації Олександр Толоконніков, працівники так званих ЦВК разом з озброєними російськими солдатами роблять обхід домівок, де в безальтернативній манері пропонують поставити в бюлетені "пташку" за Путіна.
За його словами, люди розуміють, у що дане рішення може вилитися в майбутньому (якщо відмовити в голосуванні - ред.).
"Або підписати папірець, або ти наражаєш на небезпеку себе і своїх рідних, і за тиждень до тебе може прийти ФСБ із перевірками, з обшуками, і забрати "на підвал". Люди це розуміють. Ніхто не відвертається (поки людина "голосує" - ред.), там навіть варіантів немає, як за когось іншого голосувати, тому що виникнуть проблеми", - зазначив Толоконніков.
Він повідомив, що через брак людей комісії ЦВК у Херсонській області змушені "гастролювати" з громади в громаду.
"Дострокові вибори тривали з 27 по 29 лютого, потім вони переїхали в Генічеську громаду, що вказує на те, що в них дуже мало колаборантів, які погодилися організовувати ці вибори, тому вони їх розтягують і зробили достроковими. Вони створили кілька бригад із "робітниками ЦВК", - зазначає Толоконніков.
Вибори у Росії
У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.
Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.
При цьому, як раніше розповідали в ГУР, ЗСУ готуються до різних сценаріїв на фронті. Аж до "голосування" ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме розпропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.
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