Відмовився від єврокубків: футболіст збірної України проміняв віце-чемпіона на новачка УПЛ

23-річний лівий захисник збірної України Олександр Мартинюк змінив клубну прописку: він залишив лави віце-чемпіона – "Олександрії" заради новачка УПЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Олександрії".
Футболіст офіційно він перейшов до харківського "Металіста 1925", який цього літа повернувся до УПЛ.
Угоду між клубами укладено на умовах повноцінного трансферу, однак фінансові деталі офіційно не розголошуються. За даними порталу Transfermarkt, сума переходу склала приблизно 1,5 млн грн.
Мартинюк провів успішний сезон-2024/25: у складі "Олександрії" відіграв 30 матчів, зробив 2 гольові передачі й допоміг команді фінішувати другою в чемпіонаті України. Усього в "Олександрії" на його рахунку 51 поєдинок у всіх турнірах.
У червні цього року захисник дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну в контрольному матчі проти Нової Зеландії на турнірі Canadian Shield. Саме його пас завершився голом Зінченка, який приніс перемогу "синьо-жовтим" – 2:1.
Уродженець Дубна, що на Рівненщині. Вихованець волинського футболу.
Перші матчі в професійному футболі зіграв за луцьку "Волинь". Улітку 2023-го перейшов до "Олександрії" як вільний агент.
У серпні того ж року дебютував у матчі УПЛ проти "Шахтаря", у якому його команда несподівано перемогла – 2:1.
Представляв Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
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