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"Шахтар" сьогодні дізнається суперника у Лізі Європи: деталі та трансляція жеребкування

Ньйон, Вівторок 17 червня 2025 10:27
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"Шахтар" сьогодні дізнається суперника у Лізі Європи: деталі та трансляція жеребкування Фото: Донецький клуб чекає на першого суперника в ЛЄ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

17 червня о 16:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. Свого суперника дізнається єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Як "Динамо" підставило "Шахтар"

"Гірники", які потрапили у розіграш після перемоги в Кубку України, мали шанс пройти одразу до основного раунду ЛЄ. Проте на заваді вкотре стало "Динамо". Цього разу – загребське.

Найтитулованіший клуб Хорватії на національному рівні не зміг здобути "золото", поступившись у чемпіонській гонці "Рієці". Тому команда втратила шанс потрапити до кваліфікації ЛЧ. А перемога тієї ж "Рієки" у фіналі місцевого Кубка над "Славен Белупо" завадила переходу динамівців до Ліги конференцій.

У підсумку віце-чемпіон Хорватії опинився в Лізі Європи, де й зайняв місце в основному раунді, завдяки вищому клубному рейтингу: 56.000 – проти 52.000 у "Шахтаря".

Для "гірників" це означає старт у турнірі з першого кваліфікаційного раунду.

З ким зіграють "гірники" на старті відбору ЛЄ

Тепер, щоб потрапити до основного етапу, команді доведеться пройти чотирьох суперників. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.

УЄФА розбив команди, які починають виступи на цій стадії турніру, не тільки по кошиках посіву, але і по групах. Таким чином, "Шахтар" отримав затверджений список з чотирьох потенційних суперників:

Потенційні суперники "Шахтаря" на першому етапі:

  • "Хеккен" (Швеція)
  • "Сабах" (Азербайджан)
  • "Ільвес" (Фінляндія)
  • "Пріштіна" (Косово)

Слідкувати наживо за церемонією жеребкування стартового раунду ЛЄ можна буде на офіційному сайті УЄФА за посиланням. Трансляція розпочнеться 17 червня о 16:00 за Києвом.

Перші матчі даного етапу турніру відбудуться 10 та 17 липня.

Жеребкування другого раунду турніру пройде 18 червня. А поєдинки – 24 та 31 липня.

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