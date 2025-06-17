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Трубін стартував з двох пропущених: "Бенфіка" та "Челсі" зіграли перші матчі на Клубному чемпіонаті світу

Вівторок 17 червня 2025 09:18
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Трубін стартував з двох пропущених: "Бенфіка" та "Челсі" зіграли перші матчі на Клубному чемпіонаті світу Фото: Анатолій Трубін (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

На Клубному чемпіонаті світу з футболу відбулися чергові матчі стартового першого туру. Серед головних подій – перший матч українця Анатолія Трубіна за "Бенфіку".

Подробиці – в огляді РБК-Україна.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 1-й тур

Група C

"Бока Хуніорс" (Аргентина) – "Бенфіка" (Португалія) – 2:2

Голи: Мерентьєль, 21, Батталья, 27 – Ді Марія, 45+2 (пенальті), Отаменді, 84

Вилучення: Еррера, 45, Фігаль, 88 – Белотті, 72

Група D

"Челсі" (Англія) – "Лос-Анджелес" (США) – 2:0

Голи: Нету, 34, Фернандес, 80

"Фламенго" (Бразилія) – "Есперанс" (Туніс) – 2:0

Голи: Де Арраскаета, 17, Луїс Араужо, 70

Дебют Трубіна на ЧС

Український голкіпер Анатолій Трубін провів свій дебютний матч на клубному чемпіонаті світу. Його "Бенфіка" зустрічалася з аргентинським грандом "Бока Хуніорс" і ледве врятувалася від поразки.

Старт поєдинку виявився надзвичайно складним для португальців. Уже до 27-ї хвилини аргентинці оформили два голи після точних ударів Мерентьєля та Батальї. Обидва постріли виявилися без шансів для Трубіна – і при цьому стали єдиними ударами в площину воріт "Бенфіки" за весь матч.

Ще до перерви лісабонцям вдалося скоротити відставання завдяки пенальті у виконанні Ді Марії, який проводить завершальні матчі у футболці "Бенфіки". Перед цим голом червону картку отримав півзахисник "Боки Хуніорс" Еррера, але він до того часу був уже замінений через травму, тож команди на полі залишилися у рівних складах.

Напруга лише зросла у другому таймі – червону картку отримав нападник португальців Белотті. Попри це, команда Трубіна зуміла вирівняти гру, а на 84-й хвилині досвідчений Отаменді встановив фінальний рахунок – 2:2.

Обидві команди догравали в рівних складах – у кінці матчу вилучення "заробив" захисник "Боки" Фігаль.

Трубін відіграв без жодного сейву: два удари в площину воріт – два голи. З іншого боку, воротар продемонстрував упевненість у грі ногами – 11 точних передач із 13.

Як пройшли інші матчі

У групі D англійський "Челсі" впевнено здолав американський "Лос-Анджелес" (2:0). Португальський нападник англійського клубу Нету вивів команду вперед на 34-й хвилині гри. А подвоїв перевагу "Челсі" Фернандес, який заніс м'яч у ворота після ідеального навісу з флангу від Ділепа.

А бразильський гранд "Фламенго" без зайвих проблем переміг "Есперанс" з Тунісу завдяки голам Де Арраскаети та Луїса Араужо. Обидва м'ячі стали логічним завершенням переваги латиноамериканців.

Окремо варто відзначити Жоржиньйо, який нещодавно перебрався до "Фламенго" з лондонського "Арсенала". У матчі проти африканського опонента він провів результативну дію, показавши, що здатен бути ключовим гравцем після повернення з Європи.

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