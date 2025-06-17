Отказался от еврокубков: футболист сборной Украины променял вице-чемпиона на новичка УПЛ

Что известно о трансфере

Футболист официально перешел в харьковский "Металлист 1925", который этим летом вернулся в УПЛ.

Соглашение между клубами заключено на условиях полноценного трансфера, однако финансовые детали официально не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила примерно 1,5 млн грн.

Дебют в сборной и "серебряный" сезон

Мартынюк провел успешный сезон-2024/25: в составе "Александрии" отыграл 30 матчей, сделал 2 голевые передачи и помог команде финишировать второй в чемпионате Украины. Всего в "Александрии" на его счету 51 поединок во всех турнирах.

В июне этого года защитник дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в контрольном матче против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Именно его пас завершился голом Зинченко, который принес победу "сине-желтым" - 2:1.

Кто такой Александр Мартынюк

Уроженец Дубно, что на Ровенщине. Воспитанник волынского футбола.

Первые матчи в профессиональном футболе сыграл за луцкую "Волынь". Летом 2023-го перешел в "Александрию" как свободный агент.

В августе того же года дебютировал в матче УПЛ против "Шахтера", в котором его команда неожиданно победила - 2:1.

Представлял Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже.