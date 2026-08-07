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Глобальний Redmi 17 дебютував у Європі: велика батарея не вирішує всіх проблем

13:14 07.08.2026 Пт
2 хв
Смартфон може працювати три дні без підзарядки, однак є нюанси
aimg Ольга Завада
Глобальний Redmi 17 дебютував у Європі: велика батарея не вирішує всіх проблем Redmi 17 отримав бюджетну вартість та низку технічних компромісів (скриншот: Xiaomi)
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Xiaomi вивела на міжнародний ринок новий бюджетний смартфон Redmi 17. Пристрій вже надійшов у продаж в країнах Європи. Стартова ціна за глобальну версію складає 219 євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.

Характеристики та ключові переваги

Головними фішками нового пристрою стали автономний акумулятор та дисплей збільшеного розміру.

Новинка отримала корпус товщиною 8,8 мм і вагою 232 грами.

Виробник пропонує декілька кольорових варіантів, серед яких особливо виділяється яскравий зелений відтінок Oak Green.

Redmi 17 отримав

  • Масивний акумулятор ємністю 7500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт;
  • Великий 6,9-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц;
  • Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i для стійкості до подряпин;
  • Основну камеру на 50 Мп.

Глобальний Redmi 17 дебютував у Європі: велика батарея не вирішує всіх проблемXiaomi випустила смартфон із батареєю 7500 мАг (скриншот: Xiaomi)

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Технічні обмеження та компроміси по ПЗ

Незважаючи на високі показники батареї та екрана, гаджет отримав застаріле технічне оснащення.

Головним компромісом став процесор MediaTek Helio G91 Ultra, який позбавлений підтримки 5G і обмежує мобільне з'єднання стандартом 4G.

Смартфон підтримує роботу з двома SIM-картами, проте через використання гібридного слота користувачам доведеться обирати між другою "сімкою" та розширенням пам’яті карткою microSD.

Серед інших технічних нюансів новинки:

Базова конфігурація пропонує скромні 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ повільного накопичувача eMMC. У повсякденній роботі саме 4 ГБ оперативки стануть головним стримуючим фактором продуктивності смартфона.

Додаткові модифікації включають версії на 4 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а також варіанти на 6 ГБ оперативки з накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ.

Низька роздільна здатність екрана становить лише 1600 на 720 пікселів, а пікова яскравість обмежена скромним показником 825 ніт.

Базовий блок камер на представлений лише одним повноцінним сенсором на 50 Мп.

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