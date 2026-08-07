Глобальний Redmi 17 дебютував у Європі: велика батарея не вирішує всіх проблем
Xiaomi вивела на міжнародний ринок новий бюджетний смартфон Redmi 17. Пристрій вже надійшов у продаж в країнах Європи. Стартова ціна за глобальну версію складає 219 євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.
Характеристики та ключові переваги
Головними фішками нового пристрою стали автономний акумулятор та дисплей збільшеного розміру.
Новинка отримала корпус товщиною 8,8 мм і вагою 232 грами.
Виробник пропонує декілька кольорових варіантів, серед яких особливо виділяється яскравий зелений відтінок Oak Green.
Redmi 17 отримав
- Масивний акумулятор ємністю 7500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт;
- Великий 6,9-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц;
- Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i для стійкості до подряпин;
- Основну камеру на 50 Мп.
Xiaomi випустила смартфон із батареєю 7500 мАг (скриншот: Xiaomi)
Технічні обмеження та компроміси по ПЗ
Незважаючи на високі показники батареї та екрана, гаджет отримав застаріле технічне оснащення.
Головним компромісом став процесор MediaTek Helio G91 Ultra, який позбавлений підтримки 5G і обмежує мобільне з'єднання стандартом 4G.
Смартфон підтримує роботу з двома SIM-картами, проте через використання гібридного слота користувачам доведеться обирати між другою "сімкою" та розширенням пам’яті карткою microSD.
Серед інших технічних нюансів новинки:
Базова конфігурація пропонує скромні 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ повільного накопичувача eMMC. У повсякденній роботі саме 4 ГБ оперативки стануть головним стримуючим фактором продуктивності смартфона.
Додаткові модифікації включають версії на 4 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а також варіанти на 6 ГБ оперативки з накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ.
Низька роздільна здатність екрана становить лише 1600 на 720 пікселів, а пікова яскравість обмежена скромним показником 825 ніт.
Базовий блок камер на представлений лише одним повноцінним сенсором на 50 Мп.