До 21 дня без зарядки та ультраяскравий екран: що відомо про новий Xiaomi Smart Band 10 Pro

Компанія Xiaomi розпочала продажі свого нового бюджетного фітнес-трекера Smart Band 10 Pro за межами Китаю. Новинка отримала ультраяскравий AMOLED-дисплей, рекордну автономність до трьох тижнів та значно точніші датчики для моніторингу здоров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi .

Тонший корпус та екран, що не вигорає на сонці

Головними візуальними змінами Xiaomi Smart Band 10 Pro стали його оновлений дисплей та перероблені габарити. Фітнес-трекер оснастили 1,74-дюймовим AMOLED-екраном із тонкими рамками (всього 2,2 мм), закругленим склом 2,5D та частотою оновлення 60 Гц.

Головна гордість інженерів - пікова яскравість у 2 000 ніт, завдяки якій інформація на екрані залишається повністю читабельною навіть під прямими сонячними променями.

При цьому гаджет став значно комфортнішим у повсякденному носінні. Виробник зменшив товщину корпусу на 10% (тепер вона становить 9,7 мм), а загальна вага браслета знизилася на 12% - до скромних 21,6 грама.

До базової лінійки кольорів (чорний, рожевий, сріблястий) додалися ексклюзивні преміальні варіанти: версія з ремінцем із натуральної шкіри (Genuine Leather Edition) та повністю керамічна модель (Ceramic Edition).

Преміальний Smart Band 10 Pro (скриншот: Xiaomi)

Точність датчиків та функції для спорту

Розробники Xiaomi також суттєво покращили аналіз фізичного стану користувача. На борту Smart Band 10 Pro встановлено сенсор пульсу нового покоління, точність якого досягає 98,2%.

Окрім серцебиття, пристрій вміє цілодобово відстежувати рівень кисню у крові (SpO2), рівень стресу, якість сну та менструальний цикл у жінок.

Для шанувальників активного способу життя передбачено:

Понад 150 спортивних режимів: від звичайного бігу до специфічних тренувань.

Режим велокомп'ютера: браслет можна інтегрувати з велосипедними системами для детального вимірювання дистанції та швидкості.

Навігація: вбудований модуль супутникової навігації GNSS дозволяє точно записувати маршрути пробіжок без потреби брати із собою смартфон.

Сумісність із додатками: годинник підтримує роботу з більш ніж 20 сторонніми програмами, має модуль NFC для безконтактної оплати та захист від води за стандартом 5 ATM (витримує занурення).

Класичний Smart Band 10 Pro (скриншот: Xiaomi)

Автономність та ціни

Попри тонкий профіль, усередині гаджета помістився акумулятор ємністю 350 мАг. У поєднанні з новою операційною системою HyperOS 3 це забезпечує до 21 дня роботи на одному заряді в режимі помірного використання.

Щодо вартості, на ринку у Китаї базову модель оцінили в 399 юанів (близько 59 доларів), шкіряну версію - у 449 юанів (66 доларів), а керамічну - у 479 юанів (70 доларів).