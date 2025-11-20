Відмова від НАТО та іноземних військ: в ЗМІ розкрили нові деталі "мирного плану" США

Так званий "мирний план", розроблений адміністрацією президента США Дональда Трампа за сприяння російського режиму, передбачає відмову України від вступу до НАТО та заборону на розміщення іноземних військ на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання зазначає, що у Трампа намагаються застосувати підхід, аналогічний до схеми припинення війни в Газі: розробити багатопунктовий план, та змусити сторони його прийняти. Проте цей план, схоже, зіткнеться із сильним опором з боку Києва та європейських урядів, сказало одне з джерел.

У плані забагато речей, які Україна та Європа вважають абсолютно неприйнятними. Зокрема, за словами джерел в адміністрації Трампа, Україні доведеться відмовитися від членства в НАТО - принаймні, на кілька років. Також Україні доведеться відмовитися від розміщення іноземних військ після завершення війни.

Натомість Кремль "пообіцяє" не атакувати Україну та інші країни Європи. Москва навіть готова закріпити цю обіцянку в своєму "законодавстві". Загалом, зазначає видання, це повторює більшість вимог, які російський диктатор Володимир Путін висував під час зустрічей з так званим спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, а пізніше - під час зустрічей із самим Трампом.

"За словами високопосадовця адміністрації, Трамп не вважає своїм обов'язком повернути Україні її землі, які Росія вже захопила. Натомість він прагне угоди, яка зупинить бойові дії, зосереджені на сході України, де російські війська повільно, але стабільно здобували територіальні здобутки за велику ціну майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення Москви", - пише видання.

Спротив з боку Києва та проблеми

Проте план, який виглядає красивим на папері, в реальності зіткнеться із сильним опором з боку України та союзників. По-перше, він суперечить позиції, яку займають Україна та Європа - що Київ не повинен односторонньо передавати росіянам будь-яку свою територію.

Аналітики зазначають, що спроба примусити Україну до виводу військ з Донбасу навряд чи вдасться. Це одна з найбільш укріплених територій, Київ утримує там стратегічно важливі оборонні позиції. Їхня здача полегшить росіянам майбутнє просування в інші регіони країни.

До того ж адміністрація Трампа уникає відповіді на питання, які саме гарантії безпеки США та союзники нададуть Україні. Білий дім не пішов далі заяв про "повітряну підтримку" та "непряму допомогу".

В США чомусь сподіваються, що поступові успіхи РФ на фронті та корупційний скандал, в якому замішане оточення президента України Володимира Зеленського, нібито змусять останнього піти на поступки. Проте сподівання марні.

Одне з джерел повідомило виданню, що корупційний скандал, навпаки, призведе до того, що Зеленський не відмовиться від фундаментальних позицій України у сфері безпеки - оскільки це сильніше підірве його репутацію. Американсько-кремлівський план, таким чином, майже точно буде відкинуто Києвом.