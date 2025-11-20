"Отримав від К.": Віткофф злив у соцмережі джерело "плану" США та Росії щодо України

Спецпредставник президента США Стів Віткофф написав у соцмережі Х, від кого журналісти могли отримати інформацію щодо "мирного плану" США відносно Україна та Росії - це людина на ім'я "К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х .

"США таємно розробляють новин план щодо припинення війни в Україні. Девід Лоулер та я пишемо для Axios"? - написав журналіст Барак Равід у соцмережі Х.

За кілька хвилин під постом з'явився коментар Стіва Віткоффа: "Він, мабуть, отримав це від К."

Імовірно, Віткофф переплутав приватні повідомлення і написав цю інформацію на загал.

Таке припустив інший американський журналіст Майкл Вайс, про що він також написав у Х.

"Майже напевно це стосується Кирила Дмитрієва, якого цитують у статті. Але, схоже, російська сторона викриває це не просто так. Також, схоже, Дім Філбі не знає, як працює Твіттер, але тим не менш впевнений у своїй здатності покласти край війні", - написав журналіст.