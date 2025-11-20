ua en ru
"Отримав від К.": Віткофф злив у соцмережі джерело "плану" США та Росії щодо України

США, Четвер 20 листопада 2025 00:50
"Отримав від К.": Віткофф злив у соцмережі джерело "плану" США та Росії щодо України Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпредставник президента США Стів Віткофф написав у соцмережі Х, від кого журналісти могли отримати інформацію щодо "мирного плану" США відносно Україна та Росії - це людина на ім'я "К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

"США таємно розробляють новин план щодо припинення війни в Україні. Девід Лоулер та я пишемо для Axios"? - написав журналіст Барак Равід у соцмережі Х.

За кілька хвилин під постом з'явився коментар Стіва Віткоффа: "Він, мабуть, отримав це від К."

Імовірно, Віткофф переплутав приватні повідомлення і написав цю інформацію на загал.

Таке припустив інший американський журналіст Майкл Вайс, про що він також написав у Х.

"Майже напевно це стосується Кирила Дмитрієва, якого цитують у статті. Але, схоже, російська сторона викриває це не просто так. Також, схоже, Дім Філбі не знає, як працює Твіттер, але тим не менш впевнений у своїй здатності покласти край війні", - написав журналіст.

"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва

Як писало РБК-Україна, США і Росія підготували для України "мирний план", який передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності українських Збройних сил.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер написав, що Україні надіслали термінову пропозицію від посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Її передали секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умєрову. Така пропозиція "фактично рівносильна капітуляції України".

За інформацією джерел Financial Times, план зараз перебуває "на рівні загальної концепції".

Раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.

У західних ЗМІ з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України.

