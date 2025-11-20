Отказ от НАТО и иностранных войск: в СМИ раскрыли новые детали "мирного плана" США
Так называемый "мирный план", разработанный администрацией президента США Дональда Трампа при содействии российского режима, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных войск на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что у Трампа пытаются применить подход, аналогичный схеме прекращения войны в Газе: разработать многопунктовый план, и заставить стороны его принять. Однако этот план, похоже, столкнется с сильным сопротивлением со стороны Киева и европейских правительств, сказал один из источников.
В плане много вещей, которые Украина и Европа считают абсолютно неприемлемыми. В частности, по словам источников в администрации Трампа, Украине придется отказаться от членства в НАТО - по крайней мере, на несколько лет. Также Украине придется отказаться от размещения иностранных войск после завершения войны.
Взамен Кремль "пообещает" не атаковать Украину и другие страны Европы. Москва даже готова закрепить это обещание в своем "законодательстве". В целом, отмечает издание, это повторяет большинство требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигал во время встреч с так называемым спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а позже - во время встреч с самим Трампом.
"По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп не считает своим долгом вернуть Украине ее земли, которые Россия уже захватила. Вместо этого он стремится к соглашению, которое остановит боевые действия, сосредоточенные на востоке Украины, где российские войска медленно, но стабильно получали территориальные достижения за большую цену почти через четыре года после полномасштабного вторжения Москвы", - пишет издание.
Сопротивление со стороны Киева и проблемы
Однако план, который выглядит красивым на бумаге, в реальности столкнется с сильным сопротивлением со стороны Украины и союзников. Во-первых, он противоречит позиции, которую занимают Украина и Европа - что Киев не должен односторонне передавать россиянам любую свою территорию.
Аналитики отмечают, что попытка принудить Украину к выводу войск с Донбасса вряд ли удастся. Это одна из самых укрепленных территорий, Киев удерживает там стратегически важные оборонительные позиции. Их сдача облегчит россиянам будущее продвижение в другие регионы страны.
К тому же администрация Трампа избегает ответа на вопрос, какие именно гарантии безопасности США и союзники предоставят Украине. Белый дом не пошел дальше заявлений о "воздушной поддержке" и "косвенной помощи".
В США почему-то надеются, что постепенные успехи РФ на фронте и коррупционный скандал, в котором замешано окружение президента Украины Владимира Зеленского, якобы заставят последнего пойти на уступки. Однако надежды напрасны.
Один из источников сообщил изданию, что коррупционный скандал, наоборот, приведет к тому, что Зеленский не откажется от фундаментальных позиций Украины в сфере безопасности - поскольку это сильнее подорвет его репутацию. Американско-кремлевский план, таким образом, почти точно будет отвергнут Киевом.
Очередной "мирный план" США и Кремля
Как писало РБК-Украина, США и Россия подготовили для Украины "мирный план", который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля. В частности Украине придется отказаться от дальнобойного оружия, части территорий и значительно сократить армию.
Известно, что эти предложения разрабатывали без участия Украины - зато при тесном участии представителей российского режима. Известно также, что президент США Трамп одобрил этот план - при том, что об этих "разработках" не знал даже Конгресс.
Чиновники Украины на условиях анонимности уже сообщили, что Киев отвергает "мирные планы" авторства Уиткоффа-Трампа. Они абсолютно неприемлемы в том виде, в котором Вашингтон пытается их навязывать.