Отказ от НАТО и иностранных войск: в СМИ раскрыли новые детали "мирного плана" США

Так называемый "мирный план", разработанный администрацией президента США Дональда Трампа при содействии российского режима, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных войск на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание отмечает, что у Трампа пытаются применить подход, аналогичный схеме прекращения войны в Газе: разработать многопунктовый план, и заставить стороны его принять. Однако этот план, похоже, столкнется с сильным сопротивлением со стороны Киева и европейских правительств, сказал один из источников.

В плане много вещей, которые Украина и Европа считают абсолютно неприемлемыми. В частности, по словам источников в администрации Трампа, Украине придется отказаться от членства в НАТО - по крайней мере, на несколько лет. Также Украине придется отказаться от размещения иностранных войск после завершения войны.

Взамен Кремль "пообещает" не атаковать Украину и другие страны Европы. Москва даже готова закрепить это обещание в своем "законодательстве". В целом, отмечает издание, это повторяет большинство требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигал во время встреч с так называемым спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а позже - во время встреч с самим Трампом.

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп не считает своим долгом вернуть Украине ее земли, которые Россия уже захватила. Вместо этого он стремится к соглашению, которое остановит боевые действия, сосредоточенные на востоке Украины, где российские войска медленно, но стабильно получали территориальные достижения за большую цену почти через четыре года после полномасштабного вторжения Москвы", - пишет издание.

Сопротивление со стороны Киева и проблемы

Однако план, который выглядит красивым на бумаге, в реальности столкнется с сильным сопротивлением со стороны Украины и союзников. Во-первых, он противоречит позиции, которую занимают Украина и Европа - что Киев не должен односторонне передавать россиянам любую свою территорию.

Аналитики отмечают, что попытка принудить Украину к выводу войск с Донбасса вряд ли удастся. Это одна из самых укрепленных территорий, Киев удерживает там стратегически важные оборонительные позиции. Их сдача облегчит россиянам будущее продвижение в другие регионы страны.

К тому же администрация Трампа избегает ответа на вопрос, какие именно гарантии безопасности США и союзники предоставят Украине. Белый дом не пошел дальше заявлений о "воздушной поддержке" и "косвенной помощи".

В США почему-то надеются, что постепенные успехи РФ на фронте и коррупционный скандал, в котором замешано окружение президента Украины Владимира Зеленского, якобы заставят последнего пойти на уступки. Однако надежды напрасны.

Один из источников сообщил изданию, что коррупционный скандал, наоборот, приведет к тому, что Зеленский не откажется от фундаментальных позиций Украины в сфере безопасности - поскольку это сильнее подорвет его репутацию. Американско-кремлевский план, таким образом, почти точно будет отвергнут Киевом.