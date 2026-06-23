Відмова від класів, вибір предметів і не тільки: які зміни чекають на старшу школу в Україні

Головне: Скасування "класної" системи: Традиційна модель, де умовно весь 10-А вивчає один профіль, стає неактуальною.

Традиційна модель, де умовно весь 10-А вивчає один профіль, стає неактуальною. Змінні групи: Основним інструментом стають групи, сформовані за вибором учнів. Якщо на паралелі є мінімум 8 охочих поглиблено вивчати предмет - ліцей зобов’язаний сформувати таку групу.

Основним інструментом стають групи, сформовані за вибором учнів. Якщо на паралелі є мінімум 8 охочих поглиблено вивчати предмет - ліцей зобов’язаний сформувати таку групу. Гнучкий розклад: Учні різних класів зможуть об'єднуватися в змінні групи для профільних дисциплін, зберігаючи "базовий" клас лише для загальноосвітніх предметів.

Новий етап реформи

З вересня 2026 року в Україні розпочнеться ще один етап реформи профільної старшої школи у 150 вибраних ліцеях. Система відмовляється від традиційних класів на користь гнучких освітніх траєкторій, де в центрі уваги - інтереси та вибір кожного учня.

Замість жорсткої прив’язки профілю до класу, нова модель дозволяє школярам самостійно обирати напрями навчання. Ліцеї, своєю чергою, формуватимуть змінні групи та гнучкий розклад, що створює умови для реалізації індивідуального потенціалу кожного ліцеїста.

Як працюватиме "правило 8 учнів"

Держава знижує поріг для відкриття профілю до 8 осіб, щоб відійти від "паперових" класів, де більшість дітей не зацікавлені в предметі.

Тепер ліцеї зможуть пропонувати різноманітні профілі (ІТ, біохімія, право тощо) навіть за невеликої кількості охочих, групуючи учнів з усієї паралелі.

Два рівні конкурсного відбору

Адміністраціям ліцеїв важливо розрізняти два різні механізми:

Конкурс при вступі до ліцею: Проводиться лише у випадку, якщо кількість охочих перевищує спроможність закладу.

Проводиться лише у випадку, якщо кількість охочих перевищує спроможність закладу. Відбір на профіль: Внутрішній розподіл учнів, якщо кількість місць у конкретній лабораторії чи спеціалізованому класі обмежена.

Механізм пріоритетності

Щоб уникнути хаосу під час розподілу, учні зможуть вказувати декілька профілів у порядку пріоритетності. Якщо на обраний профіль не набереться група або в лабораторії не вистачить місць, учень автоматично переходить до наступного обраного ним напряму.

Що робити керівникам закладів уже зараз

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова наголошує, що адміністрації ліцеїв мають готуватися до переходу на нову модель управління.

"Для адміністрації ліцею це означає необхідність по-новому планувати мережу профілів, педагогічне навантаження, використання навчальних кабінетів і формування розкладу. Втім, саме така модель дає змогу забезпечити реальну профільність навіть там, де кількість учнів не дозволяє відкривати окремі профільні класи", - заявила чиновниця.

Перехід на нову модель вимагає не косметичного ремонту, а аналізу кадрової та технічної спроможності. Керівникам ліцеїв радять уже зараз: