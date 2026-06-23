Відмова від класів, вибір предметів і не тільки: які зміни чекають на старшу школу в Україні

З вересня 2026-го у 150 ліцеях запрацює пілотна програма реформи старшої профільної школи, де замість прив’язки до "класу" головним стане індивідуальний вибір учня. Повністю перехід на нову систему в Україні відбудеться у вересні 2027-го.
Як проходитиме реформа, розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Telegram та 24 канал.
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З вересня 2026 року в Україні розпочнеться ще один етап реформи профільної старшої школи у 150 вибраних ліцеях. Система відмовляється від традиційних класів на користь гнучких освітніх траєкторій, де в центрі уваги - інтереси та вибір кожного учня.
Замість жорсткої прив’язки профілю до класу, нова модель дозволяє школярам самостійно обирати напрями навчання. Ліцеї, своєю чергою, формуватимуть змінні групи та гнучкий розклад, що створює умови для реалізації індивідуального потенціалу кожного ліцеїста.
Держава знижує поріг для відкриття профілю до 8 осіб, щоб відійти від "паперових" класів, де більшість дітей не зацікавлені в предметі.
Тепер ліцеї зможуть пропонувати різноманітні профілі (ІТ, біохімія, право тощо) навіть за невеликої кількості охочих, групуючи учнів з усієї паралелі.
Адміністраціям ліцеїв важливо розрізняти два різні механізми:
Щоб уникнути хаосу під час розподілу, учні зможуть вказувати декілька профілів у порядку пріоритетності. Якщо на обраний профіль не набереться група або в лабораторії не вистачить місць, учень автоматично переходить до наступного обраного ним напряму.
Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова наголошує, що адміністрації ліцеїв мають готуватися до переходу на нову модель управління.
"Для адміністрації ліцею це означає необхідність по-новому планувати мережу профілів, педагогічне навантаження, використання навчальних кабінетів і формування розкладу. Втім, саме така модель дає змогу забезпечити реальну профільність навіть там, де кількість учнів не дозволяє відкривати окремі профільні класи", - заявила чиновниця.
Перехід на нову модель вимагає не косметичного ремонту, а аналізу кадрової та технічної спроможності. Керівникам ліцеїв радять уже зараз:
Читайте також про те, що вже з 1 вересня 2026 року до пілоту реформи старшої профільної школи долучиться 150 ліцеїв у різних областях України. Їх перелік визначило Міністерство освіти і науки.
Перший етап пілотування реформи старшої школи розпочався з 1 вересня 2025 року. Він охопив 30 ліцеїв у 19 областях.